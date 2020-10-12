Eylül ayında 93 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı: Küresel iklim değişikliği inkar edilemez

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık, Boyabat, Osmaniye, Kozan ve İslahiye'de kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece olarak ölçüldü. Bu yıl havaların sıcak geçmesinden dolayı ortalama eylül ayı sıcaklığı 3,4 derece artarak 23,9 derece oldu.

Eylül ayında Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 93 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinden gerçekleşerek ekstrem değerlerine ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Yumurtalık, Boyabat, Osmaniye, Kozan ve İslahiye'de kırıldı.

DÜNYA Eylül 2020, en sıcak eylül seçildi

Eylül ayında ekstrem sıcaklık değerlerinden bazıları şu şekilde oluştu:

Merkezler Uzun yıllar eylül maksimum sıcaklıklar (°C) 2020 maksimum sıcaklıklar (°C) Fark (°C)



1. Yumurtalık 39,4 45,4 6

2. Boyabat 38,9 43,1 4,2

3. Osmaniye 41,2 45,3 4,1

4. Kozan 43,4 47,1 3,7

5. İslahiye 40,5 44,1 3,6

6. Amasya 40,3 43,5 3,2

7. Beypazarı 38,2 41,3 3,1

8. Ceyhan 42,4 45,4 3

9. Karataş 39,5 42,4 2,9

10. Kırşehir 36,2 39 2,8

11. Kastamonu 36,5 39,3 2,8

12. Akşehir 35,9 38,7 2,8

FOTOĞRAF 9 Turizmin başkenti Antalya, nem bulutları arasında kayboldu. Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü. Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu. Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi. Şehir merkezinde ise yüksek nem vatandaşları bunalttı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve havuzları tercih etti. Antalya'da 75 yılın en sıcak eylülü: Gökyüzü nem bulutlarıyla kaplandı Sonbahar aylarına girilmesine rağmen yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Özellikle güney kesimlerde sıcaklık vatandaşları bunaltıyor. Son olarak Antalya'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Son 75 yılın en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'lere yükseldi. Şehrin üzerinde oluşan nem bulutları kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den görüntülendi. Kartpostallık manzarayı çekmek isteyen vatandaşlar telefonlarına sarıldı. BiP'te paylaş

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"Küresel iklim değişikliği inkar edilemez"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinin inkar edilemez olduğunu söyledi.

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Şahin, iklimin uzun yıllara dayalı bölgesel atmosferik normalleri, hava durumunun ise kısa süreli yaşanan atmosferik olayları ele aldığını anlattı.

İklimi belirlemek için kabul edilen zaman aralığının yaklaşık otuz yıl olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Otuz yıl içerisinde 360 ay bulunmaktadır ve bir aylık değişimleri iklim değişikliği kaynaklı ifade etmek doğru bir yaklaşım olmadığı gibi 1/360’da yani aylık büyüklükler de iklimin genel davranışını kısa vadede değiştirmeyecektir. Geçen birkaç ay süresince ülkemizde ciddi bir kuraklık süreci yaşanmıştır ve bu durumu doğrudan iklim değişikliğine bağlamak iklimi bilmemek anlamına gelmektedir. Kuraklık tarih boyunca gözlemlenmiş bir meteorolojik afet olmakla birlikte küresel iklim değişikliği sürecinde etkisinin artması beklenmektedir. Kuraklık sinsi bir felakettir fakat oluşmaya başladıktan sonra belirtileri ortaya çıktıkça bazı tedbirler alınabilir. Bu tedbirler sonucunda etkileri en aza indirgenebilir."

GÜNDEM Aydın'da 77 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler 39,5 dereceyi gösterdi

"Eylül ayında yaşanan ekstrem sıcaklığı doğrudan iklim değişikliğine bağlamak eksik yaklaşım"

Türkiye'yi geçen ağustos ve eylül aylarında etkileyen sistemlerin Kuzey Afrika ve Orta Doğu kaynaklı olduğunu aktaran Şahin, Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerinden etkili olan hava kütlelerinin doğaları gereği sıcak ve kurak olacağını dile getirdi.

Şahin, eylül ayında yaşanan sıcaklığı iklim değişikliğine bağlamanın eksik bir düşünce olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ağustos ve eylülde yaşanan meteorolojik kuraklık, ekstrem sıcaklıklarda rekorların kırılmasına ve aynı zamanda su kaynaklarının azalmasına yol açmış olmasına rağmen henüz tarımsal etkiden söz etmek için erkendir. Umarım kısa zamanda yağışlar başlar ve mevsim normallerine döneriz. Eylül 2020'deki ekstrem sıcaklık rekorları, Kuzey Afrika ve Orta Doğu kaynaklı sıcak hava kütlelerinden dolayı gerçekleşmiştir.

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Ama bu ekstrem sıcaklık doğrudan 'iklim değişikliği kaynaklıdır' demek eksik bir yaklaşımdır. Önümüzdeki yıllarda, bu tür sıcak hava dalgalarıyla birlikte iklim değişikliğinin etkilerinin daha derin olması da beklenmektedir. Yapılması önerilen, kısa ve orta zaman planlamasında kuraklıkla mücadele, orta ve uzun vade için de iklim değişikliğiyle mücadeledir."

FOTOĞRAF 17 Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesindeki verilere göre bugün 14.00’da gölgede hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Termometreler ise 53 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Bazı vatandaşlar ise parktaki gölgelik alanlarda uyuyarak vakit geçirdi. Sıcakta çalışmak zorunda kalanlar ise zorlu mesailerine devam ediyor. Kentte kebapçılar kömür ateşinde mangal başında 70-80 dereceyi bulan sıcaklıkta işlerini büyük bir özveriyle yapıyor. Fırıncılar ise odun ateşinde 80 dereceyi geçen sıcaklıkta çalışıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt işçileri de 160-170 dereceyi bulan asfalt sıcağında işlerini ara vermeden sürdürüyor. Kentte dışarıda hissedilen sıcaklığın mangal başında ikiye katlandığını söyleyen kebapçı Yaşar Aydın, “Gerçekten son yılların en yüksek sıcağını yaşıyoruz. Hakikaten 45-48 derece diyorlar ama termometre 52 dereceyi buluyor. Mangal başında sıcaklık 70-80 derece oluyor. Biz kebapçıyız, ekmeğimiz bu. Bunu yapmak zorundayız. Canla başla yapıyoruz işimizi. Herkes bir defa yanıyorsa biz 10 defa yanıyoruz. Bunun güzel yönü de var. Kışın ocağın başı 5 yıldızlı otel gibi ama yazın yanıyoruz resmen” diye konuştu Mangal başında çalışmanın sıcağı unutturduğunu dile getiren ve mangal ateşi başında ateşi 41 derecenin üzerine çıkan kebapçı Mustafa Keser ise, “40-45 derece Adana sıcağında ocağın sıcaklığı 70-80 dereceyi buluyor. Ancak biz işimizi seviyoruz. Biz bu sıcağa alıştık. Sıkıntı olmuyor ekmek parası için yapıyoruz. Kışın ama güzel oluyor, üşümüyoruz. Ekmeğimiz için çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu. 65 dereceyi bulan odun ateşinde çalışan fırıncı Fahri Aslan da ekmek parası için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Kışın çalışma şartlarımız çok iyi ancak yazın çok zor oluyor. Yazın fırında çalışan arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Bugün ben sabahtan bu yana üçüncü tişörtümü değiştirdim. İş gerçekten zor, Adana’da yapmak ise daha da zor” ifadelerini kullandı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt işçisi olarak çalışan Ömer Said Alukay, “Biz ekmek parası için artık alıştık bu sıcağa. Adana halkına hizmet için çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 50 derece ama burada 180 dereceyi buluyor” dedi. Adana kavruluyor: 91 yılın en sıcak günü, termometreler 53 dereceyi gördü Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hafta başından itibaren etkili olan çöl sıcakları yurt genelinde etkili oluyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Adana'da ise vatandaşlar sıcaktan bunalmış vaziyette. 91 yılın en sıcak eylül ayının yaşandığı kentte termometreler öğle saatlerinde 53 dereceye çıktı. Asfalt döken, kömür ve odun ateşinde çalışan işçiler ekmek parası için zorlu mesailerine devam ediyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Adana’da 3 Eylül günü gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık gölgede 44 derece olarak belirlendi. Bu verilere göre yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yıllara göre mevsim sıcaklıklarına bakıldığında Adana’da 1929’dan günümüze kadar Eylül ayında en yüksek sıcaklığın 43 derece olduğu görüldü. 91 yılın Eylül ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana’da bu sıcaktan vatandaşların yanı sıra hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Hayvanların süt verim oranı kışın günlük 21 ton iken yazın yüzde 50’ye varan oranlarda düştüğü tespit edildi. Adana’da uzun yıllardır hayvancılık yapan ve çiftlik sahibi olan Ali Acembekiroğlu hayvancılığa hayvan besiciliği yapmaya başladığı ilk dönemlerde aşırı sıcaklık nedeniyle süt veriminin yüzde 50’ye varan oranda düşmesinden dolayı ilginç bir yöntem geliştirdi. Acembekiroğlu, 2 bin civarındaki büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırlara önce dev vantilatörler yerleştirdi. Yazın sıcaklığın etkisi kesilmesi için bu vantilatörler 24 saat çalışmaya başladı. Bu sistem sayesinde süt verimi biraz yükselse de istenilen seviyeye ulaşamadı. Bunun üzerine ahırlara yağmurlama sistemi kurularak ineklerin gün boyu ara ara duş alması sağlandı. Ancak bununla da yetinmeyerek ineklerin toplu halde 30’ar dakika duş alacakları bir yer yapıldı. İnekler toplu olarak sırasıyla buraya alınarak hem dev vantilatörlerle serinletilip, hem de duş almaları sağlandı. Yazın inekler sağılırken bile duş sistemi kullanıldı. Bu sayede süt verimi kış aylarıyla kıyaslandığında yok denecek kadar azaldı. Acembekiroğlu, “Burada 200 vantilatör var ve 24 saat çalışıyor. Yağmurlama sistemimiz var önce suyu hayvanların üzerine serpiyoruz daha sonra fan devreye giriyor. Fan, üzerindeki nemi kuruturken nem hayvanın üzerindeki sıcaklığı alıyor ve o bölgedeki sıcaklık 30 dereceye kadar düşüyor. Bu sistem sayesinde süt kalitesini, hayvanın kalitesini ve tohumlamayı daha kaliteli yapabiliyoruz. Şu an Adana’da, ya klimalar ya da eski tip vantilatörler çalışıyor. Vantilatörler serinlemenin bir yolu, üzerimizdeki teri ve buharı alırken biz kısmen serinliyoruz. Bu serinletme sistemi olmasaydı aşağı yukarı yüzde 40, süt verimliliğinden kaybediyoruz. Sıcağın ve rutubetin daha fazla olduğu ovada hayvanlar adeta çöküyor ve süt verimi yüzde 50’e kadar düşüyor. Burası gayet serin bir yer 215 metre rakımda ve sürekli rüzgar esen bir alan ama yine de bu sıcağı başka türlü düşüremiyoruz” dedi. 91 yılın en sıcak eylül ayında süt verimi düşen inekleri dev vantilatör ve duşla serinletiliyorlar Adana'da 91 yılın en sıcak eylül ayı yaşanırken, sıcaktan dolayı süt verimi yüzde 50'ye kadar düşerken, inekler dev vantilatör ve duş sistemiyle serinletiliyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin Antalya perşembe gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini bildirmesinin ardından, bugün öğleden sonra Antalya’da hava sıcaklığında artış kendisini göstermeye başladı. Kentte termometreler 38 dereceye çıkarken, sokakta yürüyen vatandaşlar ve tatilciler sıcaktan bunaldı, sokaktaki temizlik personelleri, alevlerin önünde çalışarak ekmek parası kazanmaya çalışan esnaf da ter döktü. 37 yıldır döner ustalığı yapan Gülbeyi Düzen, sıcaktan ve terden gözünü açmakta zorlandığını belirterek, “Dışarıda 38 derece ise burası 108 oluyor. Her gün ateşin karşısında çalışıyorsun. Zor oluyor, çalışmazsan da olmuyor. Sonuçta ekmek parası” dedi. Sıcaktan bunalan bir esnaf Rahim Yaman, Soğuk suyu kafamıza dökerek serinliyoruz. Bu sıcakta çalışmak zor. Biraz daha sıcaklık artarsa karpuz gibi çatlayacağız. Allah bu sıcakta dışarıda kalanlara yardım etsin. Günde 7-8 litre su içiyoruz. Müşterinin karşısına terli çıkmamak için kafama yüzüme su döküyorum. Maskesiz çalışmıyorum. Maske de zorluyor ama sağlık için mecburuz” diye konuştu. Vatandaşlardan 76 yaşındaki Nazım Erdoğan da havanın çok sıcak olmasının yanı sıra nemin de bunaltıcı olduğunu belirterek, “Serinlemek için gömleğimi açıyorum hava geliyor. Maskeyle de zor oluyor ama mecburi takıyoruz. Sıcaktan ziyade nem de kötü.” ifadelerini kullandı. Antalya'da hava sıcaklığı rekor seviyede: Esnaf 'Karpuz gibi çatlayacağız' diye isyan etti Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı çöl sıcakları tüm yurdu vurdu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve bunaltıcı hava Antalyalı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterdi, alevlerin önünde ekmek parası için çalışan esnaf zorlandı. Özellikle fırıncı ve dönerciler, işine sık sık ara verip kafasından aşağı soğuk su dökerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar “Sıcaklık biraz daha artarsa karpuz gibi çatlayacağız” diyerek isyan etti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Maske kullanımı nedeniyle ciltte oluşan reaksiyonların alerji olup olmadığını anlamak mümkün. Tahriş edici madde hemen hemen herkeste kızarıklık yapıyor. Oysa alerjik reaksiyonlar sadece yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkıyor. Alerjen madde ile tekrarlayan temas sonucunda değinim alanının dışına taşan şiddetli kaşıntı, kızarıklık, hatta su dolu kabarcıklar meydana geliyor. Bu yüzden de maske takarken alerjik reaksiyona karşı 6 öneriye dikkat etmek lazım. Öncelikle cildinizde tepkiye neden olan maskeyi farklı bir ürünle değiştirin. İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler deride nadiren reaksiyona neden olduğundan, maskenizin görüntüsünden ziyade kaliteli olmasına dikkat edin. Desenine, görünüşüne bakarak maske seçmeyin. Maskenin koruyucu olabilmesi için yüze sıkıca oturması gerekiyor ancak hareket ve konuşma gibi eylemlerle sürtünme meydana geliyor. Eğer uzun süreler maske kullanılıyorsa terleme ve nemlenme nedeniyle maskenizi değiştirmenizde fayda var. Gün boyunca yüzde biriken ter ve yağı ciltten uzaklaştırmak, temizlemek gerekir. Bunun için yüzünüzü ılık su ile yağ çözücü etkisi zayıflatılmış yumuşak bir temizleyici kullanarak yıkayabilirsiniz. Ancak durulamaya özen göstermelisiniz. Kızarıklık ve ciltte gerginlik varsa parfümsüz, seramid ve hyalüronik asit içeren bir nemlendiriciyi günde 2 kez uygulayabilirsiniz. Yanma ve kaşıntı gerilemiyor, hatta yakınmalar giderek daha geniş bir alana yayılıyorsa dermatolojik değerlendirme ve reaksiyonun şiddetine göre tedavi planlaması gerekebilir. Sıcak havalarda maske takmanın 6 püf noktası Kovid-19 pandemisi sürecinde günlük yaşantımızın vazgeçilmezi hatta en kritik unsuru haline gelen maskeler; polenlere ve hava kirliliğine karşı da önemli bir süzgeç görevi görüyor. Ancak dikkat! Özellikle pandemi sonrası çeşit çeşit renkler ve desenlerle karşımıza çıkan maskeler, alerjik reaksiyonlara yol açarak günlük yaşantımızı olumsuz etkileyebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz "Maske yapımında kullanılan doğal ya da sentetik tekstil ürünleri; içerdiği boyalar, boyanın akmasını önleyen kimyasal maddeler ve yapıştırıcılar nedeniyle tahriş hatta aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabiliyor” diyerek maske kullanımına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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