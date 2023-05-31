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Hayat

Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için mağlubiyet lokması döküldü

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu için lokma döktü. Standda bulunan led ekranda "Bay bay Kemal" yazısı yer alırken, vatandaşlar lokma almak için kuyruk oluşturdu.

11:41 . 31/05/2023 Çarşamba
IHA
Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için mağlubiyet lokması döküldü

Fatih'te Kemal Kılıçdaroğlu için mağlubiyet lokması döküldü

Türkiye seçim sürecini başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Lokma döktüler

Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü.

"Bay bay Kemal"

Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı.

#İstanbul
#fatih
#Kemal Kılıçdaroğlu
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