Hayat Frankfurt Fuarına Türkiye çıkarması
KÜLTÜR SANAT

Frankfurt Fuarı’na Türkiye çıkarması

Dünyanın önde gelen fuarlarından “74. Frankfurt Kitap Fuarı” kitapseverlerle buluştu. Bu yılki teması “Dünyaları Birleştiren Kelimeler” olarak belirlenen fuarda 85 ülkeden, yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcileri katılım sağlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Frankfurt Fuarı’na Türkiye çıkarması
​Frankfurt Fuarı’na Türkiye çıkarması.

Dünyanın önde gelen fuarlarından “74. Frankfurt Kitap Fuarı” kitapseverlerle buluştu. Bu yılki teması “Dünyaları Birleştiren Kelimeler” olarak belirlenen fuarda 85 ülkeden, yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcileri katılım sağlıyor. Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde organizasyonu yapılan Türkiye bölümünde 15 yayınevi yer alıyor. Uluslararası kitap ticaretinin yapıldığı fuarlarda çok başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Bakü ve Tiflis Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin “Onur Konuğu” olduğunu belirtti. Türkiye stant alanlarına ek olarak hazırlanan etkinlik alanında, Türk yayıncılar fuara katılan diğer firmalarla bire bir toplantılar yapabilecek. Fuar, 23 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

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