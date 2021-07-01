Hayat Gaziantepli esnaftan ilginç emeklilik kutlaması Dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı
AKTÜEL

Gaziantepli esnaftan ilginç emeklilik kutlaması: Dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 57 yaşındaki bakkal Osman Yanar, emekli olunca 34 yıllık dükkanını, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kapattı.

Haber Merkezi DHA
Gaziantep haberleri: Emeklilik kutlaması: Dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı
Osman Yanar

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 34 yıldır bakkal dükkanı işleten 4 çocuk babası Osman Yanar, emekli oldu. Yanar, emekli oluşunun ardından iş yerini de kapatma kararı aldı. İş yerindeki malzemeleri satan Yanar, kapatma kararı aldığı dükkanında, mahalle esnafını ve halkı son kez ağırladı.

"34 yıldır hiç tatil yapmadım"

Davul zurna çaldıran ve komşularıyla halay çekerek, emekli olup iş yerini kapatmasını kutlayan Osman Yanar, "1987 yılında açtığım bakkalı, 34 yıl sonra emekli olarak bırakıyorum. Mahalleli beni, ben de mahalleliyi üzmedim. İşlerimiz güzeldi ama emekli oldum ve artık yorulduğum için bırakıyorum. 34 yıldır hiç tatil yapmadım, şimdi tatil yapıp daha sonra aileme daha fazla zaman ayıracağım" dedi.

Mahalleliye düğün havasında veda

Yanar, genellikle iş yeri açılışında kutlama yapıldığını ancak kendisinin emekli oluşu ve 34 yıldır mahalleliye olan memnuniyetini göstermek için davul zurna çaldırdığını belirterek, "Farkındalık oluşturarak neşeli bir şekilde, düğün havasında iş yerini kapatma kararı aldım" diye konuştu.


  • Gülsüm Yanar ise 34 yıldır hiç tatil yapmayan eşinin emeklilik ve iş yerini kapatma kararına kendileriyle daha fazla zaman ayıracağı için mutlu olduklarını ifade etti.

Bodrum'da asfalt yarıldı: Lüks cip içine düştü
GÜNDEM
Bodrum'da asfalt yarıldı: Lüks cip içine düştü

Kocaeli'de korku dolu anlar: Patlama sesi ile pencereye çıkanlar alev topunu görünce telefona sarıldı
GÜNDEM
Kocaeli'de korku dolu anlar: Patlama sesi ile pencereye çıkanlar alev topunu görünce telefona sarıldı

Abone Ol Google News
İlginç emeklilik kutlaması

İlginç emeklilik kutlaması

​Dükkanını davul zurna eşliğinde kapattı.
Dışarı çıkmayın!

Dışarı çıkmayın!

Siverek'te termometreler 51 dereceyi gösterdi.
HES kodu yaygınlaşıyor

HES kodu yaygınlaşıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi.

​Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar'la basın toplantısı düzenledi.

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.

​74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.