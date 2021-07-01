Gündem Bodrumda asfalt yarıldı Lüks cip içine düştü
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Bodrum'da asfalt yarıldı: Lüks cip içine düştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde caddeden geçen ana isale hattı patladı. Patlamayla oluşan çukura düşen cip içerisindeki 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Bodrumda asfalt yarıldı: Lüks cip içine düştü
Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi’nde ana isale hattında patlak meydana geldi. Patlaktan çıkan tonlarca su caddeye aktı. Suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, 2 metre genişliğinde çukur açıldı, o esnada yoldan geçen bir cip çukura düştü. Araç içerisinden çıkmakta zorlanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

CHP'den iki heykel daha: Paralar bunlar için harcanacak
GÜNDEM
CHP'den iki heykel daha: Paralar bunlar için harcanacak

İHA

Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı. Hatta giden suyun kesilmesinin ardından araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
OYNAT 01:34
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı.


Belediye ekiplerince patlağın olduğu noktada çalışma başlatıldı. Patlak nedeniyle Akyarlar Mahallesi’nde su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

Bodrum’a büyük eser: Bu heykel kolay yapılmadı
GÜNDEM
Bodrum’a büyük eser: Bu heykel kolay yapılmadı

İHA

Araçta bulunan Mehmet Baran Örz, o anları anlatarak, "Yoldan geçiyorduk annemle. Annem köşeden geçerken sular fışkırmaya başladı. Şelale gibiydi. Şelaleden sonra köşeden bir delik oluştu. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. Yardım etmeselerdi orada kalacaktık" dedi.

İHA


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