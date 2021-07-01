Bodrum'da asfalt yarıldı: Lüks cip içine düştü

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi’nde ana isale hattında patlak meydana geldi. Patlaktan çıkan tonlarca su caddeye aktı. Suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, 2 metre genişliğinde çukur açıldı, o esnada yoldan geçen bir cip çukura düştü. Araç içerisinden çıkmakta zorlanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Çukura düşen araç, halatla çekilerek kurtarılmaya çalışıldı. Cipin bir bölümü çukurdan çıkarıldı. Hatta giden suyun kesilmesinin ardından araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Belediye ekiplerince patlağın olduğu noktada çalışma başlatıldı. Patlak nedeniyle Akyarlar Mahallesi’nde su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.
Araçta bulunan Mehmet Baran Örz, o anları anlatarak, "Yoldan geçiyorduk annemle. Annem köşeden geçerken sular fışkırmaya başladı. Şelale gibiydi. Şelaleden sonra köşeden bir delik oluştu. Sonra o açılmaya başladı kendi kendine. Yardım etmeselerdi orada kalacaktık" dedi.