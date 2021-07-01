Bodrum'da asfalt yarıldı: Lüks cip içine düştü

CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak

Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı.