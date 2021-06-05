Gündem Bodrumabüyük eser Bu heykel kolay yapılmadı
MUĞLA

Bodrum’a büyük eser: Bu heykel kolay yapılmadı

CHP’nin heykel açılışı furyasına Bodrum Belediyesi de eklendi. Muğla’da şair Nazım Hikmet Ran’ın anısına bir program düzenlendi. CHP’li Bodrum Belediyesi’nin organize ettiği programda, Nazım Hikmet’in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Bodrum’a büyük eser: Bu heykel kolay yapılmadı
CHP’li heyet Bodrum Belediyesi’nin yaptırıp Umurça Parkı’na diktiği Sünger Heykeli’nin açılışını gerçekleştirdi.

CHP’nin heykel açılışı furyasına Bodrum Belediyesi de eklendi. Muğla’da şair Nazım Hikmet Ran’ın anısına bir program düzenlendi. CHP’li Bodrum Belediyesi’nin organize ettiği programda, Nazım Hikmet’in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı. Sergi ve söyleşilerin ardından CHP’li heyet Bodrum Belediyesi’nin yaptırıp Umurça Parkı’na diktiği Sünger Heykeli’nin açılışını gerçekleştirdi. Heykelin yapım aşamasının tam 2 yıl sürdüğünü anlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

Ahmet Aras
Ahmet Aras

CHP'li Bilecik Belediyesi'nden bir heykel açılışı daha
GÜNDEM
CHP'li Bilecik Belediyesi'nden bir heykel açılışı daha

PARALAR BUNLAR İÇİN HARCANACAK

  • “Bugün burada, bu heykelleri yapabilmek için arkadaşımız Halil ile 2 yıldır görüşüyoruz. Bugün yarınla olmuyor bu işler. 2 yıldır nasıl yapalım, bütçesini nasıl yaratalım, beraber Mehmet Ağabey ile çalıştılar, ben de geldik gittik çalıştık ve gerçekten uzun bir çalışmanın eseridir bu. Tabii onun buna ne kadar emek verdiğini kendisi daha çok biliyor. Sanatçılara sahip çıkarsak mutlu oluruz. Toplum mutluluğu sanata kültüre bağlıdır, paraya değil. Para bir amaç değildir, bir araçtır. İşte bunları yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler.”

CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
OYNAT 00:59
CHP'li belediyelerin heykel yarışı 2021'de de sürüyor
2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu. Bir çok CHP'li belediye çeşitli heykelleri şehirlerin meydanları dikti. 2021 yılın ilk heykelleri de büyük bir hızla hazırlanıyor. Son olarak Bolu belediyesi tarafından dikilmesi planlanan boz ayı heykeli tepkiler üzerine kızıl geyik heykeli ile değiştirildi.

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