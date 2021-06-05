​Bodrum’a büyük eser: Bu heykel kolay yapılmadı

CHP’nin heykel açılışı furyasına Bodrum Belediyesi de eklendi. Muğla’da şair Nazım Hikmet Ran’ın anısına bir program düzenlendi. CHP’li Bodrum Belediyesi’nin organize ettiği programda, Nazım Hikmet’in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı. Sergi ve söyleşilerin ardından CHP’li heyet Bodrum Belediyesi’nin yaptırıp Umurça Parkı’na diktiği Sünger Heykeli’nin açılışını gerçekleştirdi. Heykelin yapım aşamasının tam 2 yıl sürdüğünü anlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:
PARALAR BUNLAR İÇİN HARCANACAK
- “Bugün burada, bu heykelleri yapabilmek için arkadaşımız Halil ile 2 yıldır görüşüyoruz. Bugün yarınla olmuyor bu işler. 2 yıldır nasıl yapalım, bütçesini nasıl yaratalım, beraber Mehmet Ağabey ile çalıştılar, ben de geldik gittik çalıştık ve gerçekten uzun bir çalışmanın eseridir bu. Tabii onun buna ne kadar emek verdiğini kendisi daha çok biliyor. Sanatçılara sahip çıkarsak mutlu oluruz. Toplum mutluluğu sanata kültüre bağlıdır, paraya değil. Para bir amaç değildir, bir araçtır. İşte bunları yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler.”