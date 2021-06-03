CHP'den iki heykel daha: Paralar bunlar için harcanacak

Bodrum'da, şair Nazım Hikmet Ran'ın, 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı.
İki heykel açılışı birden
Etkinlik sergi ve söyleşilerle devam ederken, bir de heykel açılışı yapıldı.
Bodrum Belediyesi tarafından yapılan heykel, Umurça Parkı'na kondu. CHP'li heyet, açılışın ardından Sünger Heykeli adı verilen eserin de açılışını yaptı.
"Paralar bunlar için harcanacak"
Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" ifadelerini kullandı.