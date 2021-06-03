CHP'den iki heykel daha: Paralar bunlar için harcanacak

Bodrum'da, şair Nazım Hikmet Ran'ın, 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı.

İki heykel açılışı birden

Etkinlik sergi ve söyleşilerle devam ederken, bir de heykel açılışı yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan heykel, Umurça Parkı'na kondu. CHP'li heyet, açılışın ardından Sünger Heykeli adı verilen eserin de açılışını yaptı.

OYNAT 01:34 CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Paralar bunlar için harcanacak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM CHP'li İBB heykellerin bakımı için özel ekip kurdu