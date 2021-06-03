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MUĞLA

CHP'den iki heykel daha: Paralar bunlar için harcanacak

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde, şair Nazım Hikmet Ran'ın 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından heykel açılışı gerçekleştirildi. Törenin ardından bir başka noktada da Sünger Heykeli açıldı. Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" dedi.

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​CHPden iki heykel daha | Bodrum Belediyesi Nazım Hikmet Ran heykelinin açılışını yaptı
Bodrum'da açılışı yapılan heykel

Bodrum'da, şair Nazım Hikmet Ran'ın, 58'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

CHP'li Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Nazım Hikmet'in hayatı ve eserlerine dair konuşmalar yapıldı.

İki heykel açılışı birden

Etkinlik sergi ve söyleşilerle devam ederken, bir de heykel açılışı yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan heykel, Umurça Parkı'na kondu. CHP'li heyet, açılışın ardından Sünger Heykeli adı verilen eserin de açılışını yaptı.

CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
OYNAT 01:34
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın heykel mutluluğu: Paralar bunlar için harcanacak
Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, heykel açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak' ifadelerini kullandı.

"Paralar bunlar için harcanacak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu heykeli yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak" ifadelerini kullandı.

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