Genç Ensar 'Kardeşliğin İzinde' 2. Türkiye buluşmasını gerçekleştirdi

11:1531/03/2026, Salı
'Genç Ensar 2. Türkiye Buluşması' Erzurum'da gerçekleştirildi.
Genç Ensar bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilat mensupları, 27-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen “Genç Ensar 2. Türkiye Buluşması” kapsamında Erzurum’da bir araya geldi. Dört gün süren programda vakfın gelecek vizyonu ve gençliğe yönelik projeleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

“Ben değil, biz olma yolculuğu”

Türkiye genelindeki Genç Ensar Şube Başkanları ve Üniversite Koordinatörlerinden oluşan 130 kişilik bir katılımın sağlandığı buluşmanın açılış konuşmasını Genç Ensar Başkanı Muhammed Emin Çakır yaptı.

Bu yılın mottosunu “Kardeşliğin İzinde” olarak belirlediklerini vurgulayan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

“Yüce Allah’ın ‘Müminler ancak kardeştirler’ emrinden yola çıkarak bu seneki rotamızı çizdik. Bizim yolculuğumuz yoldaş olmak; birbirinin eksiğini tamamlamak, düşerken elinden tutmak ve ‘ben’ davasından vazgeçerek ‘biz’ olabilme yolculuğudur.”

Programa katılarak gençlere hitap eden Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Şener Ağaç, teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi. Ev sahibi sıfatıyla söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak gençlik çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Buluşma kapsamında düzenlenen eğitim seminerlerinde; Muhammed Yazıcı, Mustafa Ağırman ve Necmeddin Salih Ekiz gibi isimler, temsilcilere yönelik özel konferanslar gerçekleştirdi. Ümmet bilinci ve teşkilatlanma ruhu üzerine odaklanılan program, son gün düzenlenen ezgi konseri ile noktalandı.

