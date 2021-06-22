Hayat Gençlere taş çıkarıyor 72lik Demir Adamın biyolojik yaşı duyanları şaşırttı
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Gençlere taş çıkarıyor: 72'lik ‘Demir Adam’ın biyolojik yaşı duyanları şaşırttı

Antalya'da 'Demir Adam' olarak tanınan, iş insanı ve milli sporcu 72 yaşındaki Ali Bıdı'nın kondisyon testinde biyolojik yaşı 33 olarak belirlendi. Bıdı, bu sonucu düzenli spora ve sağlıklı beslenmeye bağladı.

Haber Merkezi DHA
Gençlere taş çıkarıyor: 72lik ‘Demir Adam’ın biyolojik yaşı duyanları şaşırttı
Ali Bıdı

Kentte 'Demir Adam' olarak tanınan, milli sporcu Ali Bıdı, yakın zamanda Didim Belediyesi, Didim Kaymakamlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 Didim Triatlon Yarışları'nda; 70-74 yaş kategorisinde şampiyon oldu. Şampiyonada 750 metre yüzen, 20 kilometre bisiklet süren ve 5 kilometre koşan Ali Bıdı, birincilik kürsüsüne çıktı.

Bu yarıştan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde kondisyon testine giren Ali Bıdı, biyolojik yaşının 33 olduğunu öğrendi. Kondisyon testinin, aynı cinsten ancak yaşı farklı birine kıyasla kondisyonunun ne seviyede olduğunu gösteren test olduğunu belirten Bıdı, “Göğüs bandı ile kol saatinin entegre çalışması sonucu yapılan bir testin sonucunda yaşım 72 olmasına rağmen 33 yaşındaki bir kişinin kondisyon seviyesine sahip olduğumu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmenin sonucu bu" dedi.

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2022 DÜNYA ŞAMPİYONASI’NA KATILACAK

36 yıl boyunca hastalıklarla boğuştuğunu ve gitmediği doktor kalmadığını dile getiren Bıdı, “Okuduğum bir kitap hayatımı değiştirdi. Ben 30 yaşındayken bu kadar fit değildim. Bu kadar sağlıklı, bu kadar enerjik değildim. Spora başlamadan önce biyolojik yaş 55-60 çıkıyordu.Şimdi 33’e kadar düştük. İnşallah 28’e kadar düşerim. İnanıyorum çünkü içimdeki enerji bu kadar.

2022 Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası’na milli sporcu olarak gideceğim. Tabi öncesinde, 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Duatlon Şampiyonası'na katılacağım.

Burada standart mesafede, 10 kilometre koşup, 40 kilometre pedal çevireceğim ardından 5 kilometre koşacağım. Spor dünyanın en iyi ilacıdır. Ben bunu fark ediyorum" diye konuştu.

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'25-30 YAŞINDAKİ KİŞİNİN KALP GÜCÜNE SAHİP'

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kılınç ise Ali Bıdı’nın triatlonda özel biri olduğunu belirterek, “Genelde 72 yaşındaki insanların maksimum nabız değeri 220 eksi yaş üzerinden hesaplanır.

Örneğin; 40 yaşındaki bir kişinin maksimum çıkabileceği 180’dir. Ali beyin çıkabileceği maksimum değer 146 ile 156 nabız aralığında olmasına rağmen, 180 nabızlara kadar çıkabiliyor. Bu da şu demek; Ali bey 25-30 yaşındaki bir kişinin kardiyolojik, yani kalp gücüne sahip. Aslında bizim biyolojik yaşımız sayıdan ibaret.

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İnsanın fonksiyonel yönden göstergesi, antrenmanlarda ve testlerde yapmış olduğu yüklenmelerde çıkabileceği en üst düzeydeki kalp atım sayısıdır. O da 1 dakikalık süreçte belirli 5-10 saniye içerisinde gerçekleşir. Bu sayı ne kadar yüksekse, 180-200’lere yakınsa onun fonksiyonel yönünün, fizyolojik kalp yapısının verimli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Dışarıdan stres getirmek yasak: İstanbul’dan kaçan soluğu burada alıyor
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Tekirdağ Lavanta Günleri sona ererken, kırsal bölgedeki mor lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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Tarlayı Tekirdağlılardan daha çok şehirden yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbullular ziyaret ediyor.
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İstanbul’un stresinden kaçan vatandaşlar, soluğu mavi ile yeşilin buluştuğu doğa harikası Tekirdağ’ın mor tarlalarında alıyor.
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Yedi dönümlük arazide lavanta ekerek tarlanın işletmeciliğini yapan Hakan Turgut ise, ”Tek isteğimiz buraya stresle gelmesinler” dedi.
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Tarlanın sahibi ve işletmecisi Hakan Turgut mor tarlayla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’dan yoğun bir şekilde ziyaretçi geldiği ifade ederek, “Açılışımıza özel lavanta şenliği vardı. Lavanta şenliği bitti ama tarlamızın morluğu görüldüğü gibi devam ediyor.
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Lavanta turizminin popülaritesi çok arttı. Ziyaretçilerimizin çoğunluğu İstanbul ve şehir dışından geliyor. İstanbul’a daha yakın olduğumuz için ziyaretçiler geliyor. Tarlamız Temmuz’un 10’una kadar ziyarete açık olmaya devam edecektir.
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Buyursunlar gelsinler, güzel fotoğraflar çeksinler. Tek isteğimiz onlardan, dışarıdan stres getirmesinler. Herkesi bu temiz havada fotoğraf çekilmek için, çay, kahve içmek için vatandaşlarımız pandemiden sonra kendilerini dışarı atmışlarken, gelip burayı görmelerini isteriz” diye konuştu.
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İstanbul’dan gelen Nina Kirilova, “Çok sempatik bir yer yapmışlar. Enerji dolu gerçekten. Stresi bırakıp da gelmek lazım. Harika. İstanbul’dan geliyorum. İmkanı olanlar mutlaka gelip görmeli. Çok güzel. Burası çok büyük bir alana yayılmış. Tam da mevsimi şu anda” dedi.
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Mor tarlayı görmek için İstanbul’dan gelenlerden Didem Üreşan ise, “İstanbul’dan geliyorum. Senelerdir Şarköy’e gidip geliyorum ama bahçeleri ilk defa gördüm. Gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.
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Dışarıdan stres getirmek yasak: İstanbul’dan kaçan soluğu burada alıyor
İstanbul'un stresinden, çalışma temposunda sıkılan ve dinlenmek isteyen vatandaşlar Tekirdağ'daki mor tarlalara akın ediyor. Bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler burada keyifli saatler geçiriyor.


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