Hayat Almanyadan memleketine gelince şaşkına döndü Tarlasına izinsiz ekim yapan kişiyi tabelayla arıyor
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Almanya'dan memleketine gelince şaşkına döndü: Tarlasına izinsiz ekim yapan kişiyi 'tabela'yla arıyor

Almanya’dan tatil için memleketi Bursa’ya gelen Ahmet Y, tarlasına izinsiz ekim yapıldığını görünce büyük şok yaşadı. Ahmet Y, ekim yapan kişiyi bulmak için ‘Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa sürecem’ yazalı tabela yaptırdı. Eken kişi hala ortaya çıkmazken, tarladaki tabelayı gören vatandaşlar ise durumu trajikomik bulduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Almanyadan memleketine gelince şaşkına döndü: Tarlasına izinsiz ekim yapan kişiyi tabelayla arıyor
Tabelaya telefon numarasını ekleyen Ahmet Y, izinsiz ekim yapan kişinin aramasını bekliyor.

Almanya’dan tatil için memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y., burada kendisine ait tarlaya ayçiçeği ekildiğini gördü. Şoke olan Ahmet Y, yaptığı araştırmada tarlasını eken kişiye ulaşamadı. Ahmet Y., ‘Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa sürecem’ yazılı tabela yaptırıp tarlaya dikti. Tabelaya telefon numarasını da ekleyen Ahmet Y., izinsiz ekim yapan kişinin aramasını bekliyor. Tabelayı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

‘KOMİK BİR DURUM’

Yürüyüş yaparken tabeladaki yazıyı gören Murat Derin, "Biri vatandaşın yerini izinsiz ekmiş, dikmiş. Bu tabelayla da eken kişiye sesleniyor sanırım. Beni bul, yoksa tarlayı süreceğim diye. Tabi düşündüğünüzde komik bir durum. Umarım kendi aralarında anlaşırlar. Bu kadar ekilmiş ürün heba olmaz" dedi.

'UMARIM ANLAŞABİLİRLER'

Tabelayı görünce şaşırdığını belirten Hasret Soyuşen ise, “Aracımla evden çıktım, seyir halindeyken yol kenarında bir tabela dikkatimi çekti. Özellikle o tabela üzerinde yazılan yazılar bana çok komik geldi. İnip bakmak istedim. Sanırım tarla sahibinin haberi olmadan başka biri onun yerine tarlasını ekmiş. Tarla sahibi bu durumdan çok mustarip, çünkü kim olduğunu bilmiyor. O yüzden böyle bir yol denemiş. Umarım denk gelip anlaşabilirler” diye konuştu.

  • Ahmet Y. ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.

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Dışarıdan stres getirmek yasak: İstanbul’dan kaçan soluğu burada alıyor
FOTOĞRAF 19
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Tekirdağ Lavanta Günleri sona ererken, kırsal bölgedeki mor lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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Tarlayı Tekirdağlılardan daha çok şehirden yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan İstanbullular ziyaret ediyor.
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İstanbul’un stresinden kaçan vatandaşlar, soluğu mavi ile yeşilin buluştuğu doğa harikası Tekirdağ’ın mor tarlalarında alıyor.
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Yedi dönümlük arazide lavanta ekerek tarlanın işletmeciliğini yapan Hakan Turgut ise, ”Tek isteğimiz buraya stresle gelmesinler” dedi.
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Tarlanın sahibi ve işletmecisi Hakan Turgut mor tarlayla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’dan yoğun bir şekilde ziyaretçi geldiği ifade ederek, “Açılışımıza özel lavanta şenliği vardı. Lavanta şenliği bitti ama tarlamızın morluğu görüldüğü gibi devam ediyor.
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Lavanta turizminin popülaritesi çok arttı. Ziyaretçilerimizin çoğunluğu İstanbul ve şehir dışından geliyor. İstanbul’a daha yakın olduğumuz için ziyaretçiler geliyor. Tarlamız Temmuz’un 10’una kadar ziyarete açık olmaya devam edecektir.
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Buyursunlar gelsinler, güzel fotoğraflar çeksinler. Tek isteğimiz onlardan, dışarıdan stres getirmesinler. Herkesi bu temiz havada fotoğraf çekilmek için, çay, kahve içmek için vatandaşlarımız pandemiden sonra kendilerini dışarı atmışlarken, gelip burayı görmelerini isteriz” diye konuştu.
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İstanbul’dan gelen Nina Kirilova, “Çok sempatik bir yer yapmışlar. Enerji dolu gerçekten. Stresi bırakıp da gelmek lazım. Harika. İstanbul’dan geliyorum. İmkanı olanlar mutlaka gelip görmeli. Çok güzel. Burası çok büyük bir alana yayılmış. Tam da mevsimi şu anda” dedi.
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Mor tarlayı görmek için İstanbul’dan gelenlerden Didem Üreşan ise, “İstanbul’dan geliyorum. Senelerdir Şarköy’e gidip geliyorum ama bahçeleri ilk defa gördüm. Gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.
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Dışarıdan stres getirmek yasak: İstanbul’dan kaçan soluğu burada alıyor
İstanbul'un stresinden, çalışma temposunda sıkılan ve dinlenmek isteyen vatandaşlar Tekirdağ'daki mor tarlalara akın ediyor. Bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler burada keyifli saatler geçiriyor.


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