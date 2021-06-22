Gündem İnsanlık ölmemiş dedirten olay Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
İSTANBUL

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

İstanbul Sultangazi’de bir annenin engelli çocuğunun ameliyat masrafları için biriktirdiği para dolu cüzdanı yerde bulan temizlik görevlisi cüzdanı sahibine teslim etti. Sahibine parayı teslim eden temizlik görevlisi Eyüp Yıldız, "Cüzdanın sahibi bize teşekkür etti ve bu paranın engelli olan çocuğunun ameliyat parası olduğunu belirtti. Parayı sahibine teslim ettiğim için vicdanen rahatım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti


Olay, önceki gün Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde yaşandı. 17 yıldır Sultangazi Belediyesi’nde temizlik görevlisi olan Eyüp Yıldız, temizlik yaptığı sırada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanın içinde para olduğunu fark eden Yıldız, durumu amirlerine iletti. Temizlik görevlisi para dolu cüzdanı yetkililere teslim etti. Sahibini bulmak için cüzdana bakan görevliler, içinde 5 bin TL para olduğunu ve kimliğin olmadığını belirledi.

Görme engelli oğlunun ameliyat parasını düşürdü


Görevliler cüzdanı incelediği sırada engelli oğluyla birlikte ekiplere yaklaşan kadın, cüzdanını düşürdüğünü ve görüp görmediklerini sordu. Bunun üzerine görevliler emin olmak için kadına cüzdanın nasıl olduğunu, içinde ne olduğunu sordu. Kadın ise görevlilere, görme engelli oğlunun ameliyatı için biriktirdiği 5 bin TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevliler cüzdanı kadına teslim etti.

'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış: ATM’de unutulan parayı polise teslim etti
GÜNDEM
'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış: ATM’de unutulan parayı polise teslim etti

“Parayı sahibine teslim ettiğim için vicdanen rahatım"


Yaşanan olayı anlatan Temizlik Görevlisi Eyüp Yıldız, "Sorumlu olduğum bölgede temizlik yaparken yerde bir cüzdan buldum ve cebime koyup bekledim. Bu arada üst amirlerime de haber verip cüzdan bulduğumu belirttim. Sağ olsunlar geldiler bu esnada bir bayanın da bize doğru yaklaştığını gördüm. Yanıma gelip kendisinin bir cüzdan kaybettiğini belirtti. Bende cüzdanın içinde ne olduğunu sordum. 5 bin TL olduğunu söyledi ve cüzdanın rengini de doğru söyleyince amirlerimin huzurunda kendisine teslim ettim. Oda bize teşekkür etti ve bu paranın engelli olan çocuğunun ameliyat parası olduğunu belirtti. Parayı sahibine teslim ettiğim için vicdanen rahatım" dedi.

İnşaat işçisi ATM’de unutulan parayı sahibine teslim etti
HAYAT
İnşaat işçisi ATM’de unutulan parayı sahibine teslim etti

Zabıta memuru bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
HAYAT
Zabıta memuru bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti

Abone Ol Google News
Bu işi herkes yapamaz

'Bu işi herkes yapamaz'

​Günde 200 ton karpuzu günlük sırtlıyorlar.
Hayal alemine dalmayın

'Hayal alemine dalmayın'

​Uzman isim uyardı: Ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin
Bahçeliden önemli mesajlar

Bahçeli'den önemli mesajlar

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yarından itibaren randevu alınabilecek.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Beklenen ilk uçak bu sabah Antalya'ya indi.

132 kişi hakkında gözaltı kararı var.

​1 Temmuz'da normale dönüyoruz.

Gazze'de sekiz bin beş yüz kişi evsiz kaldı.

​1990'lı yıllar Türkiye tarihine atılan kara bir imzaydı.

Otuz metre derinliğe, özel cihazlarla verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.