Hayat Gönül Dağı 47 Bölüm 2 Fragmanı yayınlandı İntikam en kolay yol ama affetmek zahmettir
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Gönül Dağı 47. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı: İntikam en kolay yol ama affetmek zahmettir

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Asuman'ın Ramazan'la gitmesini istemeyen Münir'in daha fazla dayanamadığı görüldü. Asuman'ın acı çığlığı ise fragmana damga vurdu. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında, Mezarcı İlyas'ın yaptığı kötülüklere bir son verdiği ve Ciritçi Abdullah'la dertleştiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 47. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı: İntikam en kolay yol ama affetmek zahmettir
Gönül Dağı 47. Bölümden

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 47. Bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 15 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümü ise merak uyandırıyor.

Gönül Dağı 47. Bölüm 2. Fragmanı

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında, Mezarcı İlyas'ın yaptığı kötülüklere bir son verdiği ve Ciritçi Abdullah'la dertleştiği, Ciritçi Abdullah'ın da, "İntikam en kolay yol ama affetmek zahmettir" dediği görüldü. Ardından Mezarcı İlyas, soluğu Gülsüm Öğretmen'in evinde aldı.

Asuman ve Ramazan'ın yeniden kaçtığını öğrenen Münir, karakola geldi ve Ramazan'ı nezarete attırdı.

Bununla kalmayan ve Asuman'a bir kez daha resti çeken Münir, bu defa başarılı olamadı. Asuman'ın onu dinlemediğini ve Ramazan'la gittiğini gören Münir, daha fazla dayanamadı.

Asuman'ın acı çığlığı ve koşup babasına gelmesi ise "Belediye Başkanı Münir öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.

Gönül Dağı 46. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube
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Gönül Dağı 46. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube
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