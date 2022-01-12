Gönül Dağı 47. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı: İntikam en kolay yol ama affetmek zahmettir

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 47. Bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 15 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümü ise merak uyandırıyor.

Gönül Dağı 47. Bölüm 2. Fragmanı

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında, Mezarcı İlyas'ın yaptığı kötülüklere bir son verdiği ve Ciritçi Abdullah'la dertleştiği, Ciritçi Abdullah'ın da, "İntikam en kolay yol ama affetmek zahmettir" dediği görüldü. Ardından Mezarcı İlyas, soluğu Gülsüm Öğretmen'in evinde aldı.

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Asuman ve Ramazan'ın yeniden kaçtığını öğrenen Münir, karakola geldi ve Ramazan'ı nezarete attırdı.

Bununla kalmayan ve Asuman'a bir kez daha resti çeken Münir, bu defa başarılı olamadı. Asuman'ın onu dinlemediğini ve Ramazan'la gittiğini gören Münir, daha fazla dayanamadı.

Asuman'ın acı çığlığı ve koşup babasına gelmesi ise "Belediye Başkanı Münir öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.