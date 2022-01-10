Hayat Gönül Dağı 46 Bölüm (son bölüm) tek parça izle Gönül Dağı full izle youtube
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Gönül Dağı 46. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 46. Bölümü 8 Ocak Cumartesi günü ekrana geldi. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 46. Bölümünün tamamını haberimizde izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 46. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube
Gönül Dağı 46. bölümden...

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 46. bölümü 8 Ocak Cumartesi günü ekrana geldi.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

Gönül Dağı 46. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

Gönül Dağı 46.Bölüm Özet

Ramazan ve Asuman’ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan’la yüzleşme yaşarlar. Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer’i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem’i kırar. Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir?

Gedelli’de tiyatro var! Günşıl’ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?
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