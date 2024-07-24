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Gül yetiştiren adam dualarla anıldı

Türk edebiyatının usta ismi Rasim Özdenören vefatının 2. yılında kabri başında anıldı.

04:00 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:15 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Rasim Özdenören
Rasim Özdenören

Yeni Şafak yazarı ve Yedi Güzel Adam denilince akla gelen isimlerden usta edebiyatçı yazar Rasim Özdenören, vefatının 2. yılında yad edildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Özdenören adına, Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

MİLLİ MEFKÛRENİN TEMSİLCİSİ

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Özdenören'in Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, aynı zamanda milli mefkûrenin temsilcilerinden biri olduğunu söyledi. Özdenören'e Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabrı dileyen Üçer, "İnşallah her sene-i devriyesinde bu hayır hasenat ve ibadetler devam edecek. Bu vesileyle bu organizasyonu yapan İl Kültür Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum" dedi.

ESERLERİYLE YAŞAYACAK

Yazarın eşi Ayşe Özdenören ise yaptığı açıklamada, çok duygulandığını dile getirerek, etkinliğe gelerek yalnız bırakmayan arkadaşlarına ve dostlarına teşekkür etti. Kızı Merve Özdenören İlter de "Bizi burada yalnız bırakmayan, bu programı düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Yeri dolmayacak ama inşallah eserleriyle yaşamaya devam edecek" dedi. Türk edebiyatının usta ismi Rasim Özdenören "Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler", "Müslümanca Yaşamak", "Eşikte Duran İnsan" gibi çok sayıda eser kaleme alındı. Aynı zamanda “Gül Yetiştiren Adam”isimli kitabıyla hafızalara kazınan Özdenören, uzun yıllar Yeni Şafak’ta da köşe yazıları kaleme almıştı.



#Rasim Özdenören
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#Edebiyat
#Vefat
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