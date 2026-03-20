Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

09:0020/03/2026, Cuma
G: 19/03/2026, Perşembe
DHA
Foto: DHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kadirli Andırın kara yolu Yenigün köyü yolu kavşağında meydana geldi.

Selim Özdağ yönetimindeki 33 P 4812 plakalı hafif ticari araç ile Muharrem Doğmuş idaresindeki 80 ADZ 777 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki Döne Özdağ'ın (55) yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Osmaniye
#Kaza
#Araç
