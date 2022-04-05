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Hayat Ölüm tehditleri alan katil koca Halis Serbest Bergen yapımcılarına dava açtı
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Ölüm tehditleri alan katil koca Halis Serbest Bergen yapımcılarına dava açtı

Şarkıcı Bergen’i canice öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre önce vizyona giren ve yoğun ilgi gören 'Bergen' filminin yapım şirketine, 'kişilik haklarına saldırı' olduğu iddiasıyla maddi-manevi tazminat davası açtı.

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Haber Merkezi DHA
Halis Serbest Kimdir? Halis Serbest hayatta mı? Ölüm tehditleri alan katil koca Halis Serbest Bergen yapımcılarına dava açtı
Ölüm tehditleri alan katil koca Halis Serbest Bergen yapımcılarına dava açtı.

Şarkıcı Bergen’i canice öldüren eski kocası Halis Serbest, bir süre önce vizyona giren ve yoğun ilgi gören 'Bergen' filminin yapım şirketine, 'kişilik haklarına saldırı' olduğu iddiasıyla maddi-manevi tazminat davası açtı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Katil Serbest’in avukatı Taylan Perver Yalnız, müvekkilinin hayatının rızası olmadan filme konu edildiğini belirterek, "Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır” dedi.


Arabesk-fantezi dalında seslendirdiği eserlerle ünlenen, 1989 yılında ise boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen’în hayatını konu alan ‘Bergen’ filmi, mart ayında vizyona girdi. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği film, yoğun ilgi gördü. Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde ise film gösterime girmedi.


FİLME TEDBİR KARARI İSTEĞİ REDDEDİLDİ


Halis Serbest, söz konusu film gösterime girmeden önce avukatı aracılığıyla Kozan 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla gösterimin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması adına dilekçe sundu. Mahkeme, Serbest’in talebini reddetti. Bunun üzerine Serbest, filminin vizyona girmesinin ardından aynı gerekçe ve ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne maddi-manevi tazminat davası açtı. Filmin yapım şirketi ise dava dilekçesine itiraz ederek filmde ‘kişilik haklarına saldırı’ olmadığı ve davacının hayati tehlikesi olduğu iddiasının gerçekten çok uzak, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.


‘MÜVEKKİLİM ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR’


Halis Serbest’in avukatı Taylan Perver Yalnız, manevi olarak 300 ile 500 bin arasında bir tazminat talep edeceklerini, miktarın ise filmden elde edilecek gelire göre hesaplanacağını söyledi. Filmin vizyona girmesinin ardından Serbest’in sıkıntılı süreçler yaşadığını belirten Yalnız, "Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Televizyona çıkıp bu tehditleri savuranlar var. Bunlar mahkemeye rapor olarak sunulacak. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır. Burada kadın cinayetini savunmuyoruz. Bu sadece bir filmden kaynaklı tazminat davasıdır. Ayrıca müvekkilim tazminatı kazanırsa derneklere bağışlayacağını söyledi” ifadesini kullandı.

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