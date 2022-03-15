Bergen'in doktoru yıllar sonra itiraf etti: Yüzünü zımparalayıp göz yuvası yaptık
Türk müziğinin önemli isimlerinden Bergen'in hayat hikayesinin beyaz perdeye taşınmasıyla birlikte ünlü yıldızın hayatı yeniden gündeme geldi. Yaşadığı trajik hayat öyküsüyle hafızalarda yer edinen Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu. Prof Dr. Onu Erol yıllar sonra kezzap saldırısına uğrayan Bergen'i nasıl tedavi ettiğini anlattı. Ünlü şarkıcının tedavi olmak için geldiğinde çok kötü durumda olduğunu söyleyen Erol "Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı" ifadeleriyle o günü anlattı.
Bergen'in hayat hikayesinin sinemaya taşınmasıyla ünlü yıldızın yaşadığı trajedi bir kez daha gündeme geldi. Kiralık bir saldırgan tarafından önce kezzap saldırısına uğrayan ve bir gözünü kaybeden Bergen daha sonra eşi Halis Serbest tarafından öldürülmüştü. Beyaz TV'deki bir programda konuşan Bergen'in doktoru Onur Erol zorlu tedavi sürecini yıllar sonra anlattı.
VÜCUDUNU ZIMPARALADIM
Bergen'in tedaviye geldiğinde çok kötü bir durumda olduğunu sötleyen Erol "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım"
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BERGEN ÜMİDİNİ KESMEDİ
"Bergen gelecekten hala ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.
GÖZ YUVASI YAPTIM
Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.