Hayat Bergenin doktoru yıllar sonra itiraf etti Yüzünü zımparalayıp göz yuvası yaptık
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Bergen'in doktoru yıllar sonra itiraf etti: Yüzünü zımparalayıp göz yuvası yaptık

Türk müziğinin önemli isimlerinden Bergen'in hayat hikayesinin beyaz perdeye taşınmasıyla birlikte ünlü yıldızın hayatı yeniden gündeme geldi. Yaşadığı trajik hayat öyküsüyle hafızalarda yer edinen Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu. Prof Dr. Onu Erol yıllar sonra kezzap saldırısına uğrayan Bergen'i nasıl tedavi ettiğini anlattı. Ünlü şarkıcının tedavi olmak için geldiğinde çok kötü durumda olduğunu söyleyen Erol "Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı" ifadeleriyle o günü anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Halis Serbest kimdir? Halis Serbest yaşıyor mu? Bergen Kimdir? Bergenin hayatı? Bergenin mezarı nerede? Halis Serbest kimdir?
Bergen

Bergen'in hayat hikayesinin sinemaya taşınmasıyla ünlü yıldızın yaşadığı trajedi bir kez daha gündeme geldi. Kiralık bir saldırgan tarafından önce kezzap saldırısına uğrayan ve bir gözünü kaybeden Bergen daha sonra eşi Halis Serbest tarafından öldürülmüştü. Beyaz TV'deki bir programda konuşan Bergen'in doktoru Onur Erol zorlu tedavi sürecini yıllar sonra anlattı.

VÜCUDUNU ZIMPARALADIM

Bergen'in tedaviye geldiğinde çok kötü bir durumda olduğunu sötleyen Erol "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım"

BERGEN ÜMİDİNİ KESMEDİ

"Bergen gelecekten hala ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.

GÖZ YUVASI YAPTIM

Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.

Bergen filmi eşinin yaşadığı Kozan'da gösterilmeyecek
GÜNDEM
Bergen filmi eşinin yaşadığı Kozan'da gösterilmeyecek

'IQ testi' yollamıştı: Belediye Başkanı'ndan Farah Zeynep Abdullah'a yanıt geldi
FOTOĞRAF 10
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Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında “yayınlamama” kararı alındığını belirtti. Halis Serbest ile ilgisi olmadığını ve ona “filmi vizyona sokmayın” adı altında bir talep gelmediğini söyledi.
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Halis Serbest, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına konuştu. Kozan Belediye başkanı Kasım Özgan ise iddialara yanıt verdi.
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HALİS SERBEST AÇIKLAMA YAPTI<br><br>Halis Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü. “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışır olmaz” diyerek filmi istemediğini belirtti.
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Bergen’in katili Serbest filmi hala izlemediğini söyleyerek “Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem” dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.
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'HALİS SERBEST İLE İLGİSİ YOK'<br><br>Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan ise, film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında “yayınlamama” kararı alındığını belirtti. Halis Serbest ile ilgisi olmadığını ve ona “filmi vizyona sokmayın” adı altında bir talep gelmediğini söyleyerek “Kesinlikle öyle bir talep gelmedi. Gelseydi belki, zorlar, projemi iptal eder, yayınlardım” dedi.
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Filmin ilçede hiç yayınlanmadığını anlattı. Ardından da “Bergen” filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’ın paylaşımı ile ilgili konuştu.
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IQ TESTİ GÖNDERDİ<br><br>Farah Zeynep Abdullah, Belediye başkanının “Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak\" sözlerini alıntılayarak ‘IQ testi’ göndermişti.
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\"BİR SANATÇIYA YAKIŞIR MI?'<br><br>Özgan, oyuncunun o paylaşımı için “Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı? Ben sizinle hiç muhatap olmadım” diyerek isyan etti.
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'IQ testi' yollamıştı: Belediye Başkanı'ndan Farah Zeynep Abdullah'a yanıt geldi
Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen isimli film, sanatçıyı öldüren eşi Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek.Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında “yayınlamama” kararı alındığını belirtti. Farah Zeynep Abdullah, belediye başkanına 'IQ Testi' göndermişti. Özgan, oyuncunun o paylaşımına isyan etti.

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