Bergen'in doktoru yıllar sonra itiraf etti: Yüzünü zımparalayıp göz yuvası yaptık

Bergen'in hayat hikayesinin sinemaya taşınmasıyla ünlü yıldızın yaşadığı trajedi bir kez daha gündeme geldi. Kiralık bir saldırgan tarafından önce kezzap saldırısına uğrayan ve bir gözünü kaybeden Bergen daha sonra eşi Halis Serbest tarafından öldürülmüştü. Beyaz TV'deki bir programda konuşan Bergen'in doktoru Onur Erol zorlu tedavi sürecini yıllar sonra anlattı.

VÜCUDUNU ZIMPARALADIM

Bergen'in tedaviye geldiğinde çok kötü bir durumda olduğunu sötleyen Erol "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım"

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BERGEN ÜMİDİNİ KESMEDİ

"Bergen gelecekten hala ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.

GÖZ YUVASI YAPTIM

Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.

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