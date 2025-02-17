Halk müziğinin usta ismi Kahtalı Mıçe uğurlandı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kahtalı'nın cenazesi, önceki gün Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından dün memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirildi. Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı. Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, “Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum” dedi. Kahtalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.