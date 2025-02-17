Halk müziğinin usta ismi Kahtalı Mıçe uğurlandı

74 yaşında hayatını kaybeden ses sanatçısı ‘Kahtalı Mıçe’ (Mustafa Kahtalı) memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde toprağa verildi. Kızı Venda Kahtalı, “Babam bu coğrafyanın kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kahtalı Mıçe için taziye mesajı yayımladı.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kahtalı'nın cenazesi, önceki gün Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından dün memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirildi. Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı. Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, “Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum” dedi. Kahtalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Halk müziğinin usta ismi
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahtalı Mıçe için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.