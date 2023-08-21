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Hayat

Hawaii'nin mucize evi: Her yer yanarken ona hiçbir şey olmadı

Tatil cenneti Hawaii'deki yangın geride çok sayıda ölü ve yanmış kasabalar bıraktı. Lahaina bölgesindeki kırmızı çatılı bir ev ise alevlerden kurtulan tek yapı olunca sosyal medyada gündem oldu. Sahipleri mucize evde yaptıkları değişiklikleri anlattı.

10:54 . 21/08/2023 Pazartesi
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Yetkililer yangından kurtulan evlerin çoğunun beton duvarlara sahip olduğunu belirtti.

Yetkililer yangından kurtulan evlerin çoğunun beton duvarlara sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın önde gelen tatil adalarından Hawaii geçtiğimiz günlerde feci bir yangınla karşı karşıya kalmıştı. Bazı kasabalar ve yazlık bölgeleri tamamen yanarak küle döndü. Hawaii'nin başkenti Maui'deki Lahaina bölgesi de yanarak küle dönen alanlardan biri. Ancak Lahaina sahilinde bir eve hiç zarar gelmediği görüldü. Mucize olarak nitelendirilen kırmızı çatılı evin etrafındaki birçok alan yanarken ona hiçbir şey olmadı.

Front Street'te yer alan evin sahipleri olan Millikin ailesi merak konusu olan eve dair soruları yanıtları. Dora Atwater Millikin, "Biz bu olayda komşularımızı kaybettik, onlarsa her şeylerini kaybettiler" dedi.

Evin duvarları da beton olarak yenilendi

Millikin ailesi kısa süre önce tarihi Hawaii evinde bir dizi yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Amaçlarının yangına karşı önlem almak olmadığını belirten Dora Atwater Millikin, "Eski binaları seviyoruz. Bu nedenle tarihi dokuyu korumak istedik." dedi. Yangına karşı büyük bir önlem olduğu değerlendirilen evin çatısı klasik Hawaii evlerindeki ahşap parçalardan arındırıldı ve yerine metal bir tabaka eklendi. Eve çok yakın duran ağaçların yaprakları da budandı. Çift yangından ziyade termitlerden endişe ettiklerini ifade etti. Ayrıca evin duvarları da beton olarak yenilendi.

Hawaii evleri geleneksel olarak ahşap duvarlara sahip

Yetkililer yangından kurtulan evlerin çoğunun beton duvarlara sahip olduğunu belirtti. Hawaii evleri geleneksel olarak ahşap duvarlara sahip. Tatil bölgesi olan Front Street'teki denize sıfır evlerin dört milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.

#Hawaii
#Lahaina
#Atwater Millikin
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