Hayat Hem ruhu hem karnı doyuran şehir Hatay
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hem ruhu hem karnı doyuran şehir: Hatay

Farklı kültürlerin bir araya gelerek mozaik oluşturduğu Hatay, kendine has lezzetleri ile şehri ziyaret edenleri büyülüyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen Hatay’ın 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidini denemek için mutlaka kente gidin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay
Hatay

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay, ülkemizin turizm açısından en hareketli şehirlerinden. Her mevsim pek çok ziyaretçiyi ağırlayan Hatay, binlerce yıllık köklü tarihi, mistik yapıları, 600 çeşit yemek ve tatlıya sahip zengin mutfağı ve doğal güzellikleri ile mutlaka görmeniz gereken bir kent. Hatay’da görmeniz gereken ilk yer dünyaca ünlü Antakya Mozaik Müzesi. Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Antakya Mozaik Müzesi, Hatay gezinizin en keyifli duraklarından biri. Mozaik müzesinin yanı sıra Antakya Cam Müzesi de görebileceğiniz bir yer. Asi Nehir kıyısında yer alan St. Pierre Kilisesi Hatay’ın en meşhur tarihi yapılarından biri. Bir mağara kilise olan St. Pierre’in özellikle taban mozaikleri görülmeye değer.

TARİHİ YAPILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Hatay’da görebileceğiniz bir diğer Hristiyan yapısı da Aziz Simeon Manastırı. Roma döneminden kalma Vespasianus ve Titus Tüneli insan eliyle tamamlanmış ve tünel haline getirilmiş bir doğal yarık. Tünel Samandağ›da bulunuyor ve 130 metre uzunluğa sahip. Eşsiz bir doğa ve insan harikası olan Titus Tüneli›ni mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Antakya Kalesi, Koz Kalesi, Darbısak Kalesi, Payas Kalesi Hatay’da gezebileceğiniz tarihi kaleler arasında yer alıyor. Hatay’ın turistik mekanlarının başında gelen Hatay Uzun Çarşı keyifli zaman geçirebileceğiniz bir diğer durak Hatay’da. Hem geleneksel el sanatlarını yakında tanıyabileceğiniz, hem hediyelik eşya alabileceğiniz Hatay Uzun Çarşı’ya birkaç saatinizi ayırabilirsiniz. Yine her ara sokak ve caddenin farklı bir meslek grubuna ayrıldığı bu alanda, yöresel el işçiliği, aktarlar, peynirciler, köşkerler, bakırcılar, kuyumculara kadar her türlü mesleğin icrasını aynı alanda görmek mümkün. Hatay’ın en önemli tarihi yapılarından biri de Habibi Neccar Camii. İsmini Hz. İsa’nın havarilerinden birinden alan bu camii Hatay’da gezilmesi gereken yerlerden biri. Amik Ovası’na hayat veren Asi Nehri kenarında yürüyüş de yapabilirsiniz.

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600 ÇEŞİT LEZZETE SAHİP

Mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlını bulunan ve mutfak kültürünün yaşatılmasını başaran medeniyetler şehri Hatay, tüm yurda nam salmış lezzetleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kent aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının, dünyaya tanıtılarak markalaşması hedefleniyor. Bu kültürel zenginliğinden kaynaklı eşsiz bir mutfakta neler yok ki. Hatay mutfağı taze sebzelerin, zeytinyağının, baklagillerin ve tahılların kısaca tipik bir Akdeniz Mutfağında kullanılan malzemelerin tümünün olduğu bir mutfak. Hatay’ın “Baharat Yolu” üzerinde bulunması sebebiyle diğer mutfaklardan ayırt edici özelliği olan baharat çeşidi ve kullanımı ortaya çıkmış. Kent mutfağında zahter, rezene, susam, muskat, reyhan, kişniş yer alıyor. Hatay aynı zamanda zeytin ve zeytinyağını kendi üretme kapasitesi de bulunuyor. Şam oruğu, abugannuş, cevizli biber, humus, zeytin salatası, kekik salatası, çökelek salatası, sarma içi, öççe, tepsi kebabı, peynirli künefe, kabak tatlısı kentin önemli lezzetlerinden. Kente yolunuz düşerse Antakya merkezde yer alan Konak Restoran’da farklı lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Künefe ve kabak tatlısı için ise mutlaka Kral Künefe’ye uğrayın derim. Kentin tarihi mekanlarından Affan Kahvesi farklı lezzet duraklarından. Affan kahvesinde çok farklı bir sunum olan suvari adı verilen kahve karşınızda fincan yerine cam bardakta ikram ediliyor. Aynı zamanda haytalı tatlısını da burada deneyin.

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