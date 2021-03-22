Hayat İHH ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin yeni projesi Dünya Su Gününde Suriyedeki kamplar suya kavuşuyor
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İHH ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin yeni projesi: Dünya Su Günü'nde Suriye’deki kamplar suya kavuşuyor

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği iş birliği ile Suriye’deki mülteci kampları suya kavuşuyor. İdlib’in kırsalında bulunan Meşhed Ruhin bölgesindeki Sened yerleşkesinde ilk su kuyusu sondajı vuruldu.

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İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı.
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Suriye kamplarında yaşayan sivillerin en temel ihtiyacı olan suya erişebilirliği sağlamak amacıyla su kuyusu çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı. Bu proje ile Suriye’deki kampların su ihtiyacı karşılanacak. Projenin ilk adımı olan Meşhed Kampı’nda açılacak su kuyusundan günlük 11 bin kişi faydalanacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı.
  • İç savaşın 11. yılına girdiği Suriye’de milyonlarca insan kamplarda yaşamaya mahkum edildi. Bundan dolayı yüzbinlerce insan dar alanda sıkışmış vaziyette. Yer altı suyunun seviyesinin düşük olmasından dolayı bölge halkı suya erişimde güçlük çekiyor. Bu bölgelerde yaşayan insanların su ihtiyacını karşılamak için farklı çalışmalar yürüten Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, Türkiye’den götürdüğü teknolojik olarak gelişmiş, havalı sondaj ve darbeli sondaj sistemilerini kullanarak insanları temiz suyla buluşturuyor. Bu sistemle açılacak olan kuyunun sondaj derinliği 570 m ve debi 300 m3 /gün olarak hesaplandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı.

Bugün Dünya Su Günü

22 Mart günü, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır.

  • Her yıl Birleşmiş Milletlerin su alanında çalışmalar yapan farklı bir kuruluşu Dünya Su Günü’nde yapılacak uluslararası etkinlikleri destekleyip koordine etmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporlarda Dünya’da 2.2 Milyar insan içme suyundan mahrum vaziyette. Bu anlamlı günde İHH ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği işbirliği ile insanları temiz su ile buluşturuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği 21 Ocak 2020 tarihinde, dünyanın suya ihtiyacı olan bölgelerinde, tüm canlıların ihtiyacı olan içme ve kullanma suyuna erişimlerini en doğru şekilde sağlamak amacıyla kurulmuş, bağımsız ve adanmış gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği yeni bir proje başlattı.

Siz de destek olabilirsiniz

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin çalışmalarına destek olmak için https://sukuyusudernegi.org.tr... adresinden detaylı bilgi alıp, bağış yapabilirsiniz.

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