Hayat İHH, 2020de Suriyede 1 milyon 250 bin kişiye yardım ulaştırdı
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İHH, 2020'de Suriye'de 1 milyon 250 bin kişiye yardım ulaştırdı

İHH, 2020 yılında Suriye'de 1 milyon 250 bin kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı. 2 bin 704 tır yardımın gönderildiğini söyleyen vakfın Suriye çalışmalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, sivillere yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
İHH, 2020 yılında binlerce Suriyeli'ye yardım eli uzattı.
İHH, 2020 yılında binlerce Suriyeli'ye yardım eli uzattı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından sadece 2020 yılında Suriye'de 1 milyon 250 bin kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Vakfın Suriye çalışmalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, yaptığı açıklamada, Suriye'deki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları üzerinden geçen yıl boyunca 2 bin 704 tır insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiğini kaydeden Kılıç, "Tırların içerisinde ağırlıklı olarak gıda kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentlerde ve çeşitli bölgelerde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık. 2011 yılından bu yana Suriye gönderdiğimiz toplam tır sayısı ise 21 bini geçti. Bu faaliyetler kapsamında geçen yıl 1 milyon 250 binden fazla sivile insani yardım malzemesi ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

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