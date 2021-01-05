Dünyada evinde Kuran’ı Kerim olmayan hiçbir Müslüman kalmayana kadar devam: Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur’an hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesinin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Daha çok Müslüman’a ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde mealli Kur’an basım ve dağıtım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Açık şöyle konuştu:

“2020 yılında 192 bin 39 Kur’an-ı Kerim bağışı aldık. Ermenice batı ve doğu lehçeleri, Portekizce, Romence, Tatarca, Moğolca, Malalayamca ve Şinkit hattı (Moritanya) olmak üzere toplam 8 dilde bastırdığımız Kur’an-ı Kerimlerin 27 bin 200’ünü Arjantin, Çad, Suriye, Gana, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Portekiz’de camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. 35 bin 337 Kur’an-ı Kerim’i ise yurt içinde cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. Kur’an-ı Kerimlerin dağıtım yaptığımız bölgelerde yerel bir dil kullanılıyorsa kullanılan dilde basım yaptırıyoruz. İnsanların okumasını, okuduğunu kolaylıkla anlayabilmesini istiyoruz”

KURAN yazıp 4333’e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilirsiniz.



Toplamda 977 bin 101 Kur’an-ı Kerim hediye edildi

6 yıl önce başlatılan proje kapsamında bu zamana kadar 1 milyon 519 bin 471 Kur’an-ı Kerim bağışı alındığını dile getiren Açık, dünyanın dört bir yanında mazlum, mağdur ve mahzun gönüllere kimi zaman bir damla su, kimi zaman bir lokma olan Türkiye Diyanet Vakfı’nın Hediyem Kur’an Olsun projesi ile de toplumların manevi eksikliğini gidermeye çalıştığını söyledi. İlk emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak göremeyen insanlara ulaştırmayı vazife edindiklerini belirten Açık, “Fikir, şükür ve aynı zamanda zikir kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için başlattığımız kampanya kapsamında Luh adı verilen tahtalar üzerinde hafızlığa çalışan farklı coğrafyalardaki yüz binlerce çocuğun, gencin hayallerini milletimizin katkılarıyla gerçekleştirmiş olduk. Bu zamana kadar yerel dillerde olmak üzere toplamda 20 dilde Kur’an-ı Kerim bastırarak 645 bin 260’ı yurt dışında, 331 bin 841’i ülkemizde olmak üzere toplamda 80 ülkede 977 bin 101 Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” şeklinde konuştu.

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Dünyada elinde ve evinde Kuran’ı Kerim olmayan hiçbir Müslüman kalmayana kadar bu çalışmaların süreceğini belirten Açık, bağış yapmak isteyen vatandaşların KURAN yazıp 4333’e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak “bagis.tdv.org” sitesinden bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini söyledi.