​İhsan Aktaş ve Yahya Bostan yazılarıyla Yeni Şafak’ta.

Yeni Şafak'ın, yazar kadrosuna dahil ettiği, İhsan Aktaş 18 Ekim Salı, Yahya Bostan ise 21 Ekim Cuma günü ilk yazılarıyla okurla buluşacak.

İhsan Aktaş kimdir?

Bayburt’ta 1964'te doğan İhsan Aktaş, Genar Araştırma Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. İlk ve ortaöğretimini Bayburt'ta tamamlayan Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Lisans eğitimi ardından yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam eden İhsan Aktaş, Arel Üniversitesi Edebiyat bölümünde doktora yaptı. Televizyon ekranlarında birçok açık oturum programlarına da katılan İhsan Aktaş, yaptığı araştırmalarla kamuoyunu bilgilendiriyor.

Yahya Bostan kimdir?

Türk gazeteci ve yazar Yahya Bostan, 1981'de İstanbul'da doğdu. Bostan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı.

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Meslek hayatı boyunca İstanbul, Washington ve Ankara’da çalıştı. Çeşitli gazetelerde dış haberler biriminde editörlük yapan Yahya Bostan, Sabah gazetesi Ankara bürosunda Başbakanlık muhabirliği ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aynı gazetede yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından TRT Haber Kanal Koordinatörü oldu.

Dış politika analizleri Kriter, Anlayış dergilerinde yayımlandı. Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Köşe yazıları ayrıca, İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinde yayımlandı.