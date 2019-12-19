Hayat İlber Ortaylıdan İstanbullu tarifi Kadıköyde oturup Süleymaniyeyi bilmeyen İstanbullu olamaz
KÜLTÜR SANAT

İlber Ortaylı'dan İstanbullu tarifi: Kadıköy’de oturup Süleymaniye’yi bilmeyen İstanbullu olamaz

Bu yıl ‘İstanbul’ temasıyla gerçekleşen Marka Konferansı’na kaltılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu, etrafla da çok ilgilenirdi. Şimdi AVM’lere göre tarif veriyorlar. Kadıköy’de oturup Süleymaniye’yi bilmeyen İstanbullu olamaz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Bu yıl 20’inci kez düzenlenen Marka Konferansı bu yıl ‘İstanbul’ temasıyla gerçekleşiyor. 2000’e yakın iş liderinin katıldığı konferansta alanında uzman kişiler sunumlarını gerçekleştirdi. Sanat, moda, tarih, komedi ve daha birçok alanda, alanında uzman kişilerin sunumuyla gerçekleşen konferansın bu yıl ki teması ‘İstanbul’ oldu. Konferans kapsamında TUSİAD ile akıllı şehir politikaları üzerine bir çalışma, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile kültür sanatıyla markalaşan İstanbul hedefini somutlaştırma arayışı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile de İstanbul’un plastik sorununa çare arama gibi sosyal projeler de ele alınıyor.

İstanbulca konuşan kalmadı


Konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’u hak etmenin İstanbullu olmanın kurallarını açıkladı. Gazeteci Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde Ortaylı, öncelikle İstanbulca yani İstanbul Türkçesi ile konuşanın kalmadığını vurgularken, "İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu, etrafla da çok ilgilenirdi. Şimdi AVM’lere göre tarif veriyorlar. Kadıköy’de oturup Süleymaniye’yi bilmeyen İstanbullu olamaz" dedi.

İlber Ortaylı gençlere öğüt: Model hükümdar odur
HAYAT
İlber Ortaylı gençlere öğüt: Model hükümdar odur
100 metreye ulaştı

100 metreye ulaştı

Dünyanın en büyükleri arasına girecek.
İstinaf cezalarını onadı

İstinaf cezalarını onadı

​25 Aralık darbeye teşebbüs davasında karar.
Şehir Üniversitesi devredildi

Şehir Üniversitesi devredildi

​YÖK, faaliyet iznini de geçici olarak durdurdu.
İstanbullu tarifi

İstanbullu tarifi

"Kadıköy'de oturup Süleymaniye'yi bilmeyen İstanbullu olamaz."
Haberleri yalanladı

Haberleri yalanladı

​Rusya lideri Putin'den Hafter açıklaması.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

'Libya Türkiye'den asker isteyecek'

'Libya Türkiye'den asker isteyecek'

​Ulusal Hükümet'e yakın medya kuruluşu 'son dakika' olarak geçti.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende olay

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende olay

Pankartla yaka paça sahneden indirildi.

YouTube'u bir de böyle dinleyin

YouTube'u bir de böyle dinleyin

​Erem Şentürk çifte standardı ve sansür uygulamasını anlattı.
Balina kusmuğu operasyonu

Balina kusmuğu operasyonu

​'Mide bulandırıcı' gelebilir, değeri 2,5 milyon TL.
Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz

Libya konusunu Türk heyetle görüşeceğini açıkladı.
Ev sahiplerine<br>kritik uyarı

Ev sahiplerine
kritik uyarı

1 Ocak 2020 itibariyle alım satımda şart olacak.
Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

​İTÜ Vakfı Doğa Okulları'nın yeni sahibi oldu.
Babam yaşıyor mu?

Babam yaşıyor mu?

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.