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İlber Ortaylı gençlere öğüt: Model hükümdar odur

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri"nde gençlerle buluşmasında gençlere "Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi olacaksınız. Türkçe, Farsça ve Batı dillerini öğreneceksiniz. Mutlaka İtalyanca ve Latince bileceksiniz çünkü Fatih Sultan Mehmet İtalyanca'yı iyi biliyordu. Herkesin bir modeli vardır. Model hükümdar odur" ifadeleriyle seslendi.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri"nde gençlerle buluştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yakın tarihe ve Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin bilgi veren Ortaylı, gençlerden tarihlerini iyi bilmelerini istedi.

Özellikle geleceğin teminatı olarak gösterilen gençlerin yakın tarihlerine iyi hakim olmaları gerektiğini söyleyen Ortaylı, "Biz mühendislikte, tıpta, askerlikte büyük hamleler yapmışız fakat kültür hayatımızda aynı başarıyı gösteremedik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in başında yaptığı reformlar bunu anlamaya yönelikti. Maalesef bunu devam ettiremedik. Bunu düzeltmemiz lazım." diye konuştu.

İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi
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İlber Ortaylı’dan ‘Nobel’ eleştirisi
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel Edebiyat Ödülünün Srebrenitsa katliamının sorumlusu Sırp savaş suçlusu Miloşeviç'i savunan, Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili olarak, “Edebiyat ödülleri maalesef belirli bir dünyanın belirli bir düşünceye göre veriliyor. Maalesef büyük bir edebiyat ödülü kasabalılaşmış. Bu yüzden ona verilen Nobel'in de hiçbir anlamı olmaz” dedi.


Burada işin gençlere düştüğünü vurgulayan Ortaylı, "Tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi olacaksınız. Türkçe, Farsça ve Batı dillerini öğreneceksiniz. Mutlaka İtalyanca ve Latince bileceksiniz çünkü Fatih Sultan Mehmet İtalyanca'yı iyi biliyordu. Herkesin bir modeli vardır. Model hükümdar odur." dedi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer İlman, söyleşinin ardından Ortaylı'ya Muğla'ya özgü hediyeler ile 48 numaralı milli takım forması hediye etti.

Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile öğretim üyeleri de katıldı.

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