İnşaat kazısında bulundu: Bölge koruma altına alındı ekipler inceleme başlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde inşaatın temel kazısı sırasında tarihi mezar bulundu.Hacı Apdi Mahallesi Fabrika Sokağı'ndaki temel kazısı sırasında, sert bir cisme rastlandı. Yapılan incelemede bunun, tarihi mezar olduğu tespit edildi.Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince mezarda kurtarma kazısı başlatıldı. Mezarın, insan kemiği ve seramik kap parçalarından Helenistik döneme ait olduğu belirlendi.Ekipler, yeni buluntu ihtimali nedeniyle alanı koruma altına aldı.