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İnşaat kazısında bulundu: Bölge koruma altına alındı ekipler inceleme başlattı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir villa inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mezar steli bulundu. Buluntular Denizli Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi. Aydın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü yetkililerince inşaat alanında inceleme yapılacağı öğrenildi.

15:44 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Denizli'de inşaat kazısı sırasında bulundu

Denizli'de inşaat kazısı sırasında bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir villa inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mezar steli bulundu.


Hallaçlar Mahallesi'ndeki inşaat alanında iş makinesiyle yapılan kazı sırasında çalışanlar, üzerinde insan figürü bulunan mermer parçası ile kiremitlere rastladı. İşçiler emniyete haber verdi.

Mermer parçasının tarihi eser niteliği taşıyan mezar steli olabileceği kaydedilirken polis inşaatı durdurarak bölgeyi koruma altına aldı.

Buluntular Denizli Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü yetkililerince inşaat alanında inceleme yapılacağı öğrenildi.



#Denizli
#inşaat
#kazı
#mezar steli
44 dakika önce
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