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Bursa'da inşaat kazısında lahit bulundu

Bursa'da kapalı pazar alanında sürdürülen kazıda lahit bulundu. Lahidin içerisinde kemikler bulunduğu belirtildi.

18:20 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Bursa'da kazı çalışmaları esnasında lahit bulundu.

Bursa'da kazı çalışmaları esnasında lahit bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken lahit bulundu.

Halit Paşa Mahallesi'nde kapalı pazar alanında sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, inşaatın müteahhidi tarafından durum yetkilere bildirildi.

Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, söz konusu kalıntının, içerisinde kemikler bulunan lahit olduğu anlaşıldı.

Bulunan tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürüleceği, lahdin de çıkarılacağı öğrenildi.



#Bursa
#lahit
#Mudanya
26 dakika önce
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Bursa'da inşaat kazısında lahit bulundu
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