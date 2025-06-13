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İsrail ortaklarından yatırım alan Mubi'ye boykot

İsrail ortaklarından yatırım alan Mubi'ye boykot

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
14:3713/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mubi'ye İsrail desteği.
Mubi'ye İsrail desteği.

Film izleme platformu Mubi'nin İsrail ortağı şirketten aldığı yatırım, Filistin destekçisi izleyicilerinden tepki gördü. Kullanıcılar markayı boykot kararı aldı.

Film izleme platformu Mubi İsrail bağlantılı bir şirketten 100 milyon dolarlık yatırım aldı. Platformun takipçileri, markanın Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketi kapsamına alınması çağrısı yaptı. Marka geçtiğimiz hafta duyurduğu anlaşmada, Sequoia Capital’dan yaklaşık 4 milyar lira yatırım aldığını açıkladı. Sequoia Capital işgalci İsrail markalarına teknolojik ve askeri yatırımlarıyla biliniyor. Şirketin destek verdiği firmalar arasında İsrail-ABD ortaklı siber güvenlik firması Wiz ve savunma teknolojisi girişimi Kela bulunuyor. Mubi Türkiye, daha önce takipçilerin yorumları üzerine Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması üzerine hesabından açıklama yapmıştı. Kullanıcılar, platformun şimdi de Filistin için benzeri bir açıklama yapmasını bekliyor.


#Mubi
#Boykot Ürünler
#BDS
#Sequoia Capital
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