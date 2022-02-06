İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik gözler önüne serildi: Balık yerine tekerlek buyurun
Gönüllü yirmiyi aşkın dalışçı ile Çengelköy İskelesinden gerçekleştirilen “Deniz Dibi Temizliği Seferberliği” İstanbul Boğazı’nda hızla artan su kirliliğini gözler önüne serdi. Araba teker yastiğinden, makas, cep telefonu, bıçak, maske gibi sayısız atık çıkarıldı. İleriki yıllarda Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’ndaki tezgahlarda hamsi, istavrit gibi balık çeşitlerinin yerlerini plastik ve atıklara bırakacağını uzmanlar açıklıyor.
Doğaya saygılı bir kurum olarak örnek gösterilen Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da “Deniz Dibi Temizliği Seferberliği” düzenledi. Seferberlik kapsamında 8 profesyonel dalıcı olmak üzere 20’yı aşkın gönüllü, denizin dibini tarayarak temizleme çalışmasında bulundu.
Limit Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Çengelköy sahilde düzenlenen etkinlikte dalıcılar, iskeleden suya girerek önce denize atılan atıkları su altı kamerasıyla görüntüledi. Ardından dip temizliği yapan gönüllüler suyun içinde karşılaştıkları atıkları kıyıya çıkardı. Çalışma sonucunda, denizden çoğunluğu cam şişe olmak üzere tır ve otomobil lastiği, makas, cep telefonu, çatal, bıçak, maske gibi atıklar çıkarıldı. Belediye temizlik personelleri kıyı şeridine biriktirilen çöpleri topladı ve su altından çıkarılan atıklar, etkinlik alanındaki stantlarda sergilendi.
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Hazırlanan stantlardan biri de duyarsızlığın devam etmesi sonucunda gelecek yıllarda İstanbul Boğazı’nın nasıl bir görünüme kavuşacağını gösteren bir simülasyon da yer aldı. “Amacımız bilinçlilik düzeyini en üst noktaya çıkartıp denizlerin daima temiz kalabilmesini sağlayabilmek. Burada bulunan herkese ve tüm İstanbullulara bunu göstermeye çalışıyoruz” diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu bilinçsizlikle devam edildiği takdirde 2023’te balıkların sayısının azalacağını ve nihayetinde 2030’dan sonra boğazda balıklara rastlanamayacağını üzülerek ifade etti.
GÖNÜLLÜ DALICILAR EŞLİĞİNDE
Deniz Dibi Temizliği Seferberliğine gönüllü olarak katılan profesyonellerden biri olan Muhittin Acar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna kayıtlı iki yıldızlı bir dalıcı. Uzun yıllardır tüplü dalış ile ilgilenen ve scuba eğitmenliği yapan Acar, daha önce de dönem dönem boğazda bu tip gönüllü temizlik faaliyetlerinde bulunmuş. Bu kez 20-25 dakikalık bir dalış hedeflediklerini söyleyen Acar, Balkanlardan Karadeniz’e boşalan kar sularının İstanbul Boğazı’na giriş yaptığını ve bu nedenle su sıcaklığının epey düştüğünü ifade ediyor. Sıcaklığı 6-7 derece civarında seyreden suda gönüllü dalıcıların dayanma kapasitesini göz önünde bulundurarak hipotermi geçirme ihtimaline karşı dikkatli davranmaları gerektiğinin altını çiziyor.
DENİZLER SEYİRLİK DEĞİL
Amacımız temiz İstanbul diyen Üsküdar Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, her üç ayda bir kıyılarda dalış yaparak deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor. “Dün neydi, bugün nasıl ve böyle devam edersek denizlerimiz yarın nasıl olacak? Denizler sadece seyirlik alanlar değil. Bizler deniz mahsullerinden besleniyoruz. Ayrıca denizler balıkların yaşam alanları ve bizim aksimize onların kaçacak yeri yok” diyen Aktaş, bilinçlenip farkına varmazsak 2050 yıllarında Üsküdar balık pazarında bizi yalnızca plastik ve atıklarla dolu tezgahlarının karşılayacağını söylüyor.
Bu bir çağrı
“Bu hassasiyetin yaygınlaşması için bizim çağrımız, denize kıyısı olan bütün ilçelerin aynı çalışmalara gönüllü olması ve bizimle aynı özeni göstermesi” diyen Aktaş, Üsküdar Belediyesi olarak bu işin öncülüğünü üstlendiklerini ifade etti. Dalıcıların tamamının gönüllü olarak katıldığı bu seferberlikte her bir dalıcının amacı daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre olduğu için gönüllü dalıcı bulmakta zorlanmadıklarını da sözlerine ekleyen Aktaş, “Projenin odak noktası çevre olduğu için her iki taraf da bıkmadan usanmadan yoğun bir çaba sarfediyor. Bu çalışmaları bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz” dedi.