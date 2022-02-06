İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik gözler önüne serildi: Balık yerine tekerlek buyurun

Doğaya saygılı bir kurum olarak örnek gösterilen Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da “Deniz Dibi Temizliği Seferberliği” düzenledi. Seferberlik kapsamında 8 profesyonel dalıcı olmak üzere 20’yı aşkın gönüllü, denizin dibini tarayarak temizleme çalışmasında bulundu.

Limit Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Çengelköy sahilde düzenlenen etkinlikte dalıcılar, iskeleden suya girerek önce denize atılan atıkları su altı kamerasıyla görüntüledi. Ardından dip temizliği yapan gönüllüler suyun içinde karşılaştıkları atıkları kıyıya çıkardı. Çalışma sonucunda, denizden çoğunluğu cam şişe olmak üzere tır ve otomobil lastiği, makas, cep telefonu, çatal, bıçak, maske gibi atıklar çıkarıldı. Belediye temizlik personelleri kıyı şeridine biriktirilen çöpleri topladı ve su altından çıkarılan atıklar, etkinlik alanındaki stantlarda sergilendi.

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Hazırlanan stantlardan biri de duyarsızlığın devam etmesi sonucunda gelecek yıllarda İstanbul Boğazı’nın nasıl bir görünüme kavuşacağını gösteren bir simülasyon da yer aldı. “Amacımız bilinçlilik düzeyini en üst noktaya çıkartıp denizlerin daima temiz kalabilmesini sağlayabilmek. Burada bulunan herkese ve tüm İstanbullulara bunu göstermeye çalışıyoruz” diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu bilinçsizlikle devam edildiği takdirde 2023’te balıkların sayısının azalacağını ve nihayetinde 2030’dan sonra boğazda balıklara rastlanamayacağını üzülerek ifade etti.

GÖNÜLLÜ DALICILAR EŞLİĞİNDE

Deniz Dibi Temizliği Seferberliğine gönüllü olarak katılan profesyonellerden biri olan Muhittin Acar, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna kayıtlı iki yıldızlı bir dalıcı. Uzun yıllardır tüplü dalış ile ilgilenen ve scuba eğitmenliği yapan Acar, daha önce de dönem dönem boğazda bu tip gönüllü temizlik faaliyetlerinde bulunmuş. Bu kez 20-25 dakikalık bir dalış hedeflediklerini söyleyen Acar, Balkanlardan Karadeniz’e boşalan kar sularının İstanbul Boğazı’na giriş yaptığını ve bu nedenle su sıcaklığının epey düştüğünü ifade ediyor. Sıcaklığı 6-7 derece civarında seyreden suda gönüllü dalıcıların dayanma kapasitesini göz önünde bulundurarak hipotermi geçirme ihtimaline karşı dikkatli davranmaları gerektiğinin altını çiziyor.

DENİZLER SEYİRLİK DEĞİL

Amacımız temiz İstanbul diyen Üsküdar Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, her üç ayda bir kıyılarda dalış yaparak deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor. “Dün neydi, bugün nasıl ve böyle devam edersek denizlerimiz yarın nasıl olacak? Denizler sadece seyirlik alanlar değil. Bizler deniz mahsullerinden besleniyoruz. Ayrıca denizler balıkların yaşam alanları ve bizim aksimize onların kaçacak yeri yok” diyen Aktaş, bilinçlenip farkına varmazsak 2050 yıllarında Üsküdar balık pazarında bizi yalnızca plastik ve atıklarla dolu tezgahlarının karşılayacağını söylüyor.

Bu bir çağrı

“Bu hassasiyetin yaygınlaşması için bizim çağrımız, denize kıyısı olan bütün ilçelerin aynı çalışmalara gönüllü olması ve bizimle aynı özeni göstermesi” diyen Aktaş, Üsküdar Belediyesi olarak bu işin öncülüğünü üstlendiklerini ifade etti. Dalıcıların tamamının gönüllü olarak katıldığı bu seferberlikte her bir dalıcının amacı daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre olduğu için gönüllü dalıcı bulmakta zorlanmadıklarını da sözlerine ekleyen Aktaş, “Projenin odak noktası çevre olduğu için her iki taraf da bıkmadan usanmadan yoğun bir çaba sarfediyor. Bu çalışmaları bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz” dedi.

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FOTOĞRAF 27 BM Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında bireyleri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla 17 maddeden oluşan \"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları\"nın savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda, \"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları\"nın 14'üncüsü olan \"Sudaki Yaşam\" maddesinin savunuculuğuna sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra çevre kirliliği, plastik kullanımı ve küresel sıcaklık artışı gibi konulara dikkati çekmek için Salda Gölü'nden Antarktika'ya kadar birçok yerde dalış yapmış olan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen atandı. Ercümen, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle İstanbul Boğazı'ndaki yaşamı ve kirliliği gözlemlemek için ilk dalışını gerçekleştirdi. Dalış öncesi soruları yanıtlayan Ercümen, dalış sporunda Milli Takım'da Türkiye'yi temsil ederken en çok önemsediği şeylerden birinin, denizlerin ve nesli tehlike altında olan canlıların korunması olduğunu, bu kapsamda birçok projenin içinde aktif olanak yer aldığını anlattı. Yıllar boyunca yaptığı çalışmaların BM Kalkınma Programı tarafından fark edilerek \"Sudaki Yaşam Savunucusu\" ilan edilmesinin kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirten Ercümen, \"BM Kalkınma Programı'nın tüm dünyada büyük bir ekip gücü var. Birlikte okyanusları, denizleri hem ülkemizde hem de dünyada korumak için pek çok çalışmayı başlatmaya karar verdik. Bunlardan ilkini, İstanbul Boğazı'ında temizlik yaparak gerçekleştireceğiz. Devamı gelecek olan uzun soluklu bir proje bu. Üzerimize düşen görevleri hep birlikte yerine yapacağız. Benim unvanım BM Kalkınma Programı tarafından verildi ama bu küresel bir sorun. Mesela İtalya'da atılan bir atık kendini Türkiye sularında bulabiliyor veya bizim buradan attığımız bir atık, dünyanın başka bir ucuna gidebiliyor. O yüzden aslında yapmaya çalıştığımız küresel bir sorunu durdurmak.\" diye konuştu. BM Kalkınma Programı ile birlikte hayata geçirecekleri projelere ilişkin de bilgi veren Ercümen, \"BM Kalkınma Programı Türkiye ekibinin müthiş bir beyin takımı var. Hepsi alanında uzman. Çok farklı departmanlarda bu konuya odaklanmış nitelikli ve motivasyonu yüksek bir ekip var. Benim sudaki heyecanım, onların bu bilgisi, becerisi ve motivasyonuyla birleşince hep birlikte kararlar alıyoruz. Benim aklıma gelen bir sorunu onlar çok başka boyutlara taşıyarak, etki yapabileceğimiz kadar yüksek boyutlara ulaştırabiliyorlar.\" değerlendirmesinde bulundu. Son 25 senedir yaşam alanının bir nevi denizler olduğunu ve her geçen yıl balıkların eksildiğini, atıkların arttığını gözlemlediğini dile getiren Ercümen, sözlerine şöyle devam etti: \"Son yıllarda balıklardan daha çok plastiklerin arasında yüzüyorum. Bunu her dalışımda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı deniz canlılarımızı örneğin Akdeniz'de yoğun olan Caretta Caretta gibi deniz kaplumbağalarını, çoğu zaman boynuna plastik poşet veya ağ takılmış şekilde yardıma muhtaç halde buluyoruz. Bir çoğunun yaşamını kaybettiğini gözlemliyoruz. Benim gözlemlerim maalesef çok kötü. Koronavirüs döneminde atık eldiven ve maskelerin sayısı çok arttı. Bunlar yağmurlar ve rüzgarlar yoluyla denizlere de çok fazla ulaşmış. Öncelikle bunların dışarıda olması, doğru şekilde izole edilmeden atılması virüsün yayılması için de çok büyük risk taşıyor. Bunun dışında halihazırda olan plastik atık sorunumuza bir yenisi daha eklendi. Çünkü şu anda geri dönüştürülemeyen maske, eldiven ve hatta el dezenfektanı şişelerinin denizlerde olduğunu gözlemliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunların bertaraf edilebileceği konteynerler koyuyor belli bölgelere. Biz de BM Kalkınma Programı olarak bu projelerle iş birliği içindeyiz. Hepimizin yapması gereken de bu atıkların doğru şekilde bu konteynerlere ulaştırılabilmesi. Böylece hem kendimiz virüsten korunacağız hem de gezegenimizin, denizlerimizin sağlığını koruyabileceğiz.\" Şahika Ercümen, her yıl 8 milyon ton atığın denizlere karıştığını, bunların belli bir süre sonra küçük parçalara ayrılıp mikro plastiklere dönüştüğünü, bir daha okyanustan, denizden temizlenemediğini anlatarak şunları kaydetti: \"Bu noktada benim yapacağım dalışlarla denizleri tek başıma temizlemem mümkün değil. Hatta bizim gördüğümüz atıkların yüzde 15'i sadece deniz yüzeyinde, yüzde 85'i orta suda ve derin suda. Bunları dipten almamız da mümkün değil. Bizim yapmaya çalıştığımız görebildiklerimize müdahale edebilmek ama her şeyden önce suyun üzerine çıkararak farkındalık oluşturmak. Çünkü bu sadece gezegenimizi değil her birimizin soluduğu havayı bile etkiliyor.\" BM Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği iş birliğiyle hazırladığı çocuk kitabının bu ay sonunda çıkacağını belirten Ercümen, \"İlk projemiz İstanbul Boğazı'nı temizlemek ve atıklardan arındırmak. Bu tabii eğitimle başlıyor, çocuklarımızdan itibaren bu eğitime başlamalıyız. Ben de suyun altında gözlemlediklerimi bir çocuk kitabı haline getirdim bir macera hikayesiyle. Deniz canlılarını ve denizlerimizi korumayla ilgili. Kitabımız bu ay sonunda çıkacak.\" dedi. Ercümen, daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sualtı ekibinin denetiminde İstanbul Boğazı'nda gözlem dalışı gerçekleştirdi. Ercümen, dalışın bir bölümünde gaz maskesi ile objektife poz vererek, suyun altından hava kirliliğine de dikkati çekti. İlk dalışını Kız Kulesi çevresinde, ikinci dalışını Ahırkapı Feneri açıklarında, üçüncü dalışını ise Ortaköy Camisi önünde gerçekleştiren Ercümen, bu dalışlar sırasında çok sayıda atık madde topladı. \"Resmen plastik atık dalışı yaptım diyebilirim İstanbul Boğazı'nda. Bizim yüzümüzden balıklar burada nasıl barınabiliyor ve biz o deniz ürünlerini nasıl güvenip yiyeceğiz onu da bilmiyorum ama gördüğüm şey, ben bile suyun içinde yüzmekte zorlandım. Her yerim atık dolu. Suyun altından o kadar çok eldiven, maske, şişe, dezenfektan, poşet ne ararsanız çıkartmaya çalıştık ki ama bizim gücümüzle olacak bir şey değil. Ülkenin ve bence dünyanın en güzel yerlerinden birisi, plastik atıklarla boğulmak üzere.\" İstanbul Boğazı'ndaki kirliliği dalış rekortmeni fotoğrafladı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği dalışla, plastik atık kirliliğine dikkati çekti. Her yıl balıkların eksildiğini, atıkların arttığını gözlemlediğini söyleyen Ercümen, "Son yıllarda balıklardan daha çok plastiklerin arasında yüzüyorum. Bunu her dalışımda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bazı deniz canlılarımızı örneğin Akdeniz'de yoğun olan Caretta Caretta gibi deniz kaplumbağalarını, çoğu zaman boynuna plastik poşet veya ağ takılmış şekilde yardıma muhtaç halde buluyoruz. Bir çoğunun yaşamını kaybettiğini gözlemliyoruz. Benim gözlemlerim maalesef çok kötü." dedi.

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