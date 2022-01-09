Atıklar Marmara’yı boğuyor

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından düzenlenen Marmara Denizi Sempozyumu’nun 3.’sü, Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek sempozyumda uzmanlar, yoğun atık ve kirliliğin Marmara Denizi’ni boğduğu uyarısında bulundu. Marmara Denizi’nin oksijensizliğe doğru gittiğine işaret eden uzmanlar, “Atıklar oksijeni tüketiyor. Çanakkale’den giren oksijenin yüzde 60’ı İstanbul Boğazı’ndan çıkarken tükeniyor” uyarısında bulundu.
TBMM Müsilaj Komisyonu Üyesi, AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, sanayi tesislerinin yarıdan fazlasının bu bölgede olduğunu, atıklar, tarımsal ilaçlama, gemi atıkları ve evsel atıkların Marmara'daki kirlilikte etkili olduğunu vurguladı. Ceylan, "Atık suların yüzde 53’ünün, 40 metre deşarjla Marmara Denizi'ne boşaltıldığını tespit ettik” dedi.
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Marmara denizi ısınıyor, deniz dibine çöken salya özellikle Gemlik ve İzmit Körfezi için deniz tabanında yaşamın sona ereceği dip ölümü tehdidi yaratıyor. İstanbul Üniversitesi Plankton Çalışma grubu deniz salyası ile ilgili bir çalışma başlattı.
Ekip başladıkları çalışmanın projesini de TÜBİTAK'a sundu. Marmara Denizi'nin bir çok noktasından aldıkları örneklerle çalışmaya başlayan ekip, projeyle deniz salyasının zararların araştıracaklar. Çalışma grubunda yer alan Doç Dr. Muharrem Balcı, mevcut durumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Plankton çalışma grubunda yer alan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı, geçtiğimiz hafta sonu Marmara Denizi'nden aldıkları örnekler ilgili olarak, \"Adalar kıyısında yaptığımız örneklemelerde, kıyılarda tuzluluk binde 24 çıktı yani litrede 24 gram tuz tespit ettik. Normal koşullarda Marmara'da bu mevsimde binde 19, en fazla binde 20 çıkması gerekirken 24 çok yüksek bir oran. Mevsimler kaydığı için su sıcaklığı zaten fazla...
Kış mevsimi kalktı neredeyse ortadan. Bundan dolayı da suda yüksek bir sıcaklık var, bunu ölçebiliyoruz. Tuzluluğun yüksek olması dipten de bir karışım olduğunu gösteriyor. Bu tuzluluğun yüksek olması dipten de bir karışım olduğunu gösteriyor, sıcaklık tabakalaşmasının ortadan kalktığını gösteriyor. Bu da ışık alan bölge olan 20 metre derinliğe kadar müsilajı besliyor, gübre olarak onları besliyor. Işık da var, su sıcaklığı da uygun olduğu için bu şekilde artışlar yaşıyoruz\" dedi.
\"BUNDAN SONRASINDA DİP ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ\" <br> <br> Doç. Dr. Balcı, Marmara Denizi'nde deniz tabanında yaşamın sona ererek dip ölümleri gerçekleşeceğini beklediklerine dikkat çekerek, \"Kümeleşmeye başlamadan önce bunlar, dağınık haldeyken balıkların solungaçlarını tıkayıp suda boğulmalarına sebep olabiliyor. Dipteki bakteriler tarafından bunlar ayrıştırılamaya başladığı zaman, bakteriler oksijen tüketerek bunları ayrıştıracak...
Bunlarında oksijeni tüketmesiyle birlikte ortamı anoksik yaptığı bir durum oluşacak. Bundan sonrasında dip ölümü bekliyoruz. Bu gözlemlenen bir süreçtir. Su akıntılarının kısıtlı olduğu, su karışımın yetersiz olduğu bölgelerde yani denizin kara içine çok girinti yaptığı noktalarda, koy ve körfezlerde bunu görmek mümkün. İzmit Körfezi ve Gemlik'te bunlar görülebilir\" ifadelerini kullandı.
\"BAZI BÖLGELERDE DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ DİYEBİLİRİZ\" <br> <br> Doç. Dr. Balcı, yaptıkları örneklemelerle ilgili olarak ise Marmara Denizi'nde bazı bölgelerde denize girmemin tehlikeli olabileceğini belirterek, \"Aldığımız örneklerden hücre izolasyonları yaptık. Türlere de baktık mikroskop altında ne var ne yok diye. Burada diatom türlerini bolca tespit ettik. Skeletonema gibi alg türleri var. Bunlar sıcağı çok sevmez bahar türleridir...
Bahar aylarında artışa geçerler. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte bunlar yerlerini başka bir grup mikro organizmalara bırakacak. Bu noktada müsilajın yaz döneminde çok bir etkisi olmayacaktır. Akabinde dinoflagellat dediğimiz belki daha zararlı etkileri olabilecek türler artabilir. Bazı bölgelerde denize girmek tehlikeli diyebiliriz evet. Özellikle akıntının kısıtlı olduğu, su karışımının yetersiz olduğu bölgelerde tabi ki çünkü orada ne var bilmiyoruz. Toksin üreten, üretmeyen, hangi tür mikro organizmalar var bunları bilmediğimiz için tabi ki riskli olur\" şeklinde konuştu.
Müsilaj sorunun çözümü konusunda ise Doç. Dr. Balcı, \"Kısa vadeli çözüm çok zor, imkansız diyebilirim. Uzun vadeli izleme çalışmalarıyla buna bir çözüm bulunabilir. İlk etapta yapılması gereken kirlilik kaynaklarını en aza indirgemek\" ifadelerini kullandı.
SU ALTI KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ <br> <br> Denizin altındaki müsilaj ise su altı kameralarıyla da görüntülendi. Bir çok noktada tabana inen ve zemini kaplayan müsilaj nedeniyle deniz içinde görüş mesafesi de oldukça kısıtlı.
Marmara Denizi'nde önemli araştırma: Dipte oranlar yüksek çıktı
Marmara Denizi'ni kaplayan salya ile ilgili inceleme yapan ekipte yer alan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı, "Dipteki bakteriler tarafından bunlar ayrıştırılamaya başladığı zaman, bakteriler oksijen tüketerek bunları ayrıştıracak. Bunların da oksijeni tüketmesiyle birlikte ortamı anoksik yaptığı bir durum oluşacak. Bundan sonrasında dip ölümü bekliyoruz" dedi.
GELECEĞE BORCUMUZ
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sempozyumda yaptığı konuşmada, denizlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, kirliliğin önlenmesi gibi konuların küresel iklim değişikliğinden bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizdi. Aran, “İklim değişikliğini, kuraklığı önlemeye dönük atacağımız her adım, yaşadığımız gezegene ve geleceğe karşı bir borcumuz. İnanıyorum ki herkes, her kurum hassasiyetle, fedakârlıkla üzerine düşeni yerine getirdiğinde hep istediğimiz gibi denizlerimiz mavi, ormanlarımız yeşil, soluduğumuz hava temiz kalacak” dedi. Aran, ayrıca, İş Bankası’nın desteğiyle “Bir Umut Marmara Belgeseli” hazırlandığını, “Denizleri Koruyalım Kredisi”ni sunduklarını da sözlerine ekledi. TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, "Marmara Denizi, hastalanırsa, Ege ve Karadeniz de hasta olacaktır. Marmara Denizi’ni boğan atık sular için arıtma tesisleri hayata geçirilmeli” dedi.
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Balıkçıların “deniz salyası\" olarak adlandırdığı 'müsilaj' yani denizdeki mikroorganizmaların atık sularla birlikte oluşturduğu tabaka günlerdir Marmara Denizi'nin yüzeyinde etkili oluyor. Özellikle Pendik ve Kartal sahilinde dün görülen tabaka kirlilik endişesi yarattı.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan, tabakanın 'deniz salyası' olduğunu belirtti.
Aktan, “Bir süredir kıyılarımızda gözleniyordu ancak denizdeki hareketlilik sonucu son günlerde biraz daha ortaya çıktı. Temel olarak söyleyebileceğim aslında doğal organizmalar, denizde yaşayan normal canlıların ortam şartlarındaki bazı bozulmalar sonucunda aşırı artış göstermesinden kaynaklanıyor.
Yani ekosistemde bir yerde bir tıkanma var ki bu canlılar, fırsatçı olan türler aşırı derece üremeye başlıyorlar. Bunu tetikleyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz; deniz şu anda çok hareketli, bütün kış boyunca dip sularında biriken bir besin tuzu vardı, bu hareketlenmeyle birlikte bunlar yüzeye çıkıyorlar ve yüzeyde de havaların ısınmasıyla birlikte genellikle bahar aylarında görülüyor bu tip artışlar.
Uygun sıcaklık ve ışığı da bulduğu zaman aşırı artış gösterebiliyor. Bunlar zaten doğal ortamda bulunan canlılar ama bazı faktörlerdeki değişimler; mesela aşırı atık girdisi gibi etkiler bunların aşırı artışına sebep olabiliyor. Kirlilik bu dengeyi bozuyor. İstanbul kıyılarında yoğun bir evsel atık var, sadece İstanbul kıyılarında değil Marmara Denizi'ni havza bazında düşünmek lazım, bir çok büyük şehir var, bunun dışında endüstriyel faaliyetler var. Bunlardan giren atıklar her ne kadar arıtım tesisleri belediyeler tarafından çalıştırılsa da kontrolsüz giren atıklarda var endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan, dereler yoluyla giren. Bunlar tabi ki bu canlıların artışını tetikliyor\" dedi.
“Bu canlılar ışıkla yüzeyde buluştuğu için öncelikle yüzeyde gelişim gösteriyor\" diyen Aktan, \"Fakat bunlar çok kısa ömürlü canlılar, 15 gün, 3-4 hafta sonra yavaş yavaş ölüp dibe çökmeye başlıyorlar. Dibe çöktüklerinde de ayrışmaya devam ediyorlar bakteriyel faaliyetle ve dipte oksijensiz ortam oluşturabiliyorlar. Birinci etkisi bu. Onun dışında eğer bu organizmaları laboratuvar çalışmalarından sonra söyleyebiliriz; her hangi bir toksik salgılayan bir tür varsa, bu salınımla denizdeki canlılara besin zinciri içinde insana kadar uzayan zarar verebilir.
Görsel kirlilik oluşturuyor. Dipte çöktüğü zaman balıkların ya da diğer kaçamayan canlıların üzerine örterek habitat kaybına sebep olabiliyor. Aslında birçok etkisi var. Biz sadece deniz yüzeyini görüyoruz ama tüm suda ve dipte bunun etkisini görebiliriz. Marmara Denizi özellikle Prens adaları dinamik bir sisteme sahip kısa sürede hareketlenmeyle birlikte besin tuzları tükendikten sonra bunlarda yavaş yavaş ölmeye başlayacak. Su hareketleriyle oksijenlenmeyle normale dönecek. Ama su hareketlerinin daha az olduğu bu müsilaj oluşumu ya da balıkçı dilinde 'salya' ya da 'lez' kıyılara vurup da hareketsiz bölgelerde daha uzun sürebiliyor bunların kaybolması.
. Mesela İzmit Körfezi'nde 2007 yılında çok yoğun olarak yaşanmıştı, orası biraz daha hareketsiz bir bölge, su değişim kapasitesi çok fazla değil. Etkileri çok daha uzun olabiliyor. Balıkçılar '10 yılda bir görülüyor' diyor balıkçılar aslında aradaki yıllarda da zaman zaman gözleniyor ama çok olmuyor.
Ama genellikle böyle bir döngüsü var, 2-3 yılda bir tekrarlıyor bu olay. Sadece Marmara Denizi'nde değil Kuzey Ege'de de aynı sorun var. Ama oralar daha dinamik bir yapıya sahip olduğu için çok kalıcı olmuyor. Marmara Denizi çok büyük bir baskı altında hem insan faaliyetleri hem iklimsel değişiminde etkisi var. Sıcaklık normallerinde üzerinde seyrediyor. Bunların hepsi bir etken\" şeklinde konuştu.
Kartal balıkçı barınağındaki balıkçılar, denizde 1.5 -2 aydır bu salyanın bulunduğu ve avlanamadıklarını ifade etti. Sınırlı Sorumlu Kartal Su ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Osman Nuri Özdinar, “Balıkçıları mağdur eden, salya şeklinde. Ağları yırtan, denizde balıklara zarar veren, avlanmaya zarar veren denizin bir derdi. Bu vaziyette bir dert oluyor, sıvı oluyor, sonra dibe çöküyor, ölüyor. Denizin dibini de, suları da, balıkçıyı da her tarafı mağdur eden bir denizin derdi.
Yetkili kurullar bunu araştırıyorlar, artık neticeye bağlanır mı bağlanmaz mı ne şekilde tedbir alınır onu da bilemiyoruz. Balıkçı mağdur durumda. Şimdi lodos oldu bizim bu sahilleri mağdur ediyor, poyraz hava olduğu zaman karşı sahilleri mağdur eder. Sularla akar gider. Suların ısınmasıyla da dibe çöküyor, çöktüğü zaman orada çamura karışıyor, artık balık yuvaları veya denizin dibini ne şekilde etkiler onu da bilemiyoruz. Şu anda avlanamıyoruz, ilk başta azdı, sonra daha da çoğaldı, şimdi iyice çoğaldı, aşağı yukarı 1.5-2 aydır avlanamıyorlar.
Dert değimiz bu şey 13 kulaçta öyle kalmış, ağlar dibe gelmiyor, ona ilave kurşun, ağırlık bağlıyor dibe batırmak için. Çamur olduğu için ağları yukarıdan aşağıya batırmıyor, yapışıyor ağlara, yüksekte duruyor. Ağlar telef oluyor, kesiliyor, bazen yırtıyor olduğu gibi dibe çöküyor, kopartıp atıyor\" dedi.
Balıkçı Cengiz Altunparlar ise salyaları göstererek, “Deniz anasının ölmesiyle meydana geliyor deniyor. Ne ağ atabiliyorsunuz ne bir şey yapabiliyorsunuz. Balıkçılık yok, hiç kimse denize çıkamıyor zaten salyadan dolayı. İşte ağların vaziyeti burada. Bu hemen hemen 1.5-2 aydır böyle. Ağlar dibe inmiyor, inmediği için de balıkçılık şu anda ölmüş vaziyette. 10 sene önce de yine aynısı olmuştu, geçen senede vardı ama çok azdı, bu sene daha fazla. Lodosla beraber kanaldaki salyayı olduğu gibi getiriyor\" şeklinde konuştu.
Bir diğer balıkçı olan Mehmet Erdemir, “1.5 aydır böyle, bu şekilde, ağları atıyoruz, suyun üzerinde kalıyor, dibe batmıyor. Çalışamıyoruz, ağlarımıza zarar veriyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Ağlar batmıyor, geri alıyoruz, balık da alamıyoruz ağlar dibe batmadığı için. Atıyoruz, çekiyoruz başka bir şey yaptığımız yok. Bu 10 sene öncede böyle olmuştu, ilk olarak 1998'de olmuştu, aşağı yukarı 10 senede bir tekrarlıyor\" diye konuştu.
Marmara bu halde: Balıkçılar ava çıkamıyor uzmanlar uyarıyor
İstanbul Pendik ve Kartal sahilinde artan 'kirlilik' endişe verici boyutlara ulaştı. Balıkçıların “deniz salyası" olarak adlandırdığı 'müsilaj' yani denizdeki mikroorganizmaların atık sularla birlikte oluşturduğu tabaka günlerdir Marmara Denizi'nin yüzeyinde etkili oluyor. Balıkçılar yaklaşık 2 aydır denize açılamadıklarını belirtirken, Prof. Dr. Yelda Aktan ise Marmara'nın çok büyük bir baskı altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.