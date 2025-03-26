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Kadir Gecesi mesajları: Resimli, resimsiz, görsel, kısa, anlamlı, güzel Kadir Gecesi mesajları

Kadir Gecesi mesajları: Resimli, resimsiz, görsel, kısa, anlamlı, güzel Kadir Gecesi mesajları

09:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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En güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik.
En güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik.

En güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için hazırladık. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü (bugün) gecesi idrak edilecek. Haberimizde en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, X (Twitter), sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları haberimizde.

En güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için hazırladık. Bin aydan daha hayırlı 26 Mart Çarşamba günü (bugün) gecesi idrak edilecek. Haberimizde en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, X (Twitter), sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları haberimizde.

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.


En güzel Kadir gecesi mesajları

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."
(Kadir Suresi 1-5)
Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet.
Kadir gecemiz mübarek olsun.

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir gecemiz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı Kadir gecemiz mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir gecemiz mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir gecemiz mübarek olsun.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi dualarınızı kabul etsin.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesinde nasıl dua edelim?

  • Hz. Aişe (r.anha) Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:
  • "Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
  • "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu."
    (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
#Kadir Gecesi
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