Bugün bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi idrak edilecek.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Peki Kadir Gecesinde nasıl dua edilir?
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.
- Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:
- "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
Kadir Gecesinde nasıl dua edilir?
Kadir Gecesinde nasıl dua edilir?
Kadir Gecesi'nde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.a.s)
"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin. O halde beni de affet."
dua etmek gerekir.
#Kadir Gecesi
#İslam
#Ramazan