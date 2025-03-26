Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki Kadir Gecesinde nasıl dua edilir? Detaylar haberimizde...
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.
- Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:
- "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.
"Dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz kalan Müslümanlar için dua edelim"
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İhsan Çapcıoğlu, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in hayatına bakıldığında, bazı gün ve gecelere özel önem verildiğini, bunlardan birinin de Kadir Gecesi olduğunu söyledi.
Kadir Gecesinde nasıl dua edilir?
- "Bugün özellikle Gazze, Doğu Türkistan, Arakan gibi dünyanın farklı yerlerinde haksızlık ve zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz için de dua edelim. Oraların bir an önce huzura, barışa, esenliğe erişmesi için gönülden dualarımızı yineleyelim. Birlik ve beraberliğimiz için tüm Müslümanların ve ülkemizin birliği için bu gecede özellikle dua edelim."