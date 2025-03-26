"Bugün özellikle Gazze, Doğu Türkistan, Arakan gibi dünyanın farklı yerlerinde haksızlık ve zulme maruz kalan Müslüman kardeşlerimiz için de dua edelim. Oraların bir an önce huzura, barışa, esenliğe erişmesi için gönülden dualarımızı yineleyelim. Birlik ve beraberliğimiz için tüm Müslümanların ve ülkemizin birliği için bu gecede özellikle dua edelim."