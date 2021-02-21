Kalpleri yumuşatan görüntü: Sürüden firar eden kuzuyu aracına alıp ısıttı sonra sahibine teslim etti

Olay cuma günü saat 17.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolundaki kavşakta meydana geldi. Kamyonetiyle kırmızı ışıkta bekleyen Zikrullah Yaşar, yol kenarında bir kuzu olduğunu gördü. Yaşar, aracını yolun sağına park ettikten sonra, kısa süreli kovalamacanın ardından kuzuyu yakaladı. Kuzunun üşüdüğünü fark eden Yaşar, hemen kamyonetin içine koyup, kaloriferle ısı vererek kuzuyu ısıttı.

OYNAT 00:28 Polisten donmak üzere olan yavru köpeklere şefkat eli Malatya'da donmak üzere olan köpek yavrularına polis şefkat elini uzattı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, ikametinden göreve gitmek için hazırlanırken apartmanın kamelya bölümünde sesler duydu.



Seslere kayıtsız kalmayarak kamelya bölüme giden, polis memuru 3 köpek yavrusu ile karşılaştı. Donmak üzere olan yavruların altlarına karton üzerlerine havlu bırakan polis memuru yeni doğdukları değerlendirilen yavruları sıcak tutmaya çalıştı.

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Ardından da polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Hayvan Koruma Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen HAYDİ ekibi bölgede yaptığı araştırma sonucu kuzuyu sahibi Özbekistan uyruklu Abdulkıyas Ayinger'e teslim etti.

HAYAT Esenyurt’ta donmaktan son anda kurtarılan yavru köpekten iyi haber geldi

"Bu soğuk günlerde onlara sahip çıkmamız lazım"

Kuzuyu yolda gördüğünü ve hemen yardımına koştuğunu belirten kamyonet sürücüsü Yaşar, "Kum ocaklarına bir arkadaşımı ziyaret dönüşü, kavşakta ışıklarda beklerken, bana yeşil yanınca geçtim ve aracımı sağa çekip kuzuyu ana yoldan aldım. Aracımda o esnada çalışıyordu. Hemen kuzuyu aracın kasasına koymak yerine içine alıp, ısıttım. 112 ekiplerine bildirdim. 10 dakika sonra polis ekipleri geldi. Onlarla beraber sahibini arayıp tutanak karşılığı sahibine teslim ettik. Bu olayı yaparken çevremdeki diğer sürücülerden de olumlu tepkiler aldım. Bana durup teşekkür edenler oldu. Sonuçta onlar da bir canlı. Bu soğuk günlerde onlarda sahip çıkmak lazım. Olay yerine gelen sahibi de çok sevindi ve bana teşekkür etti. Sahibinin küçük çocukları da kuzuyu görünce sevindiler" diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Bingöl'de insanlık ölmemiş dedirten görüntü: Donmak üzere buldukları yavru köpekleri elleriyle besliyorlar Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 arkadaş yol kenarında üşüyen yavru köpekleri görünce kendi imkanları ve esnafların da desteğiyle kulübe yaptı. Kulübe yapmakla kalmayan hayvanseverler her gün 5 kilometre yol kat ederek yavru köpekler beslemeye başladı. BiP'te paylaş

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