Hayat Kanseri yendi dondurulmuş embriyo ile bebeğini kucağına aldı
AKTÜEL

Kanseri yendi dondurulmuş embriyo ile bebeğini kucağına aldı

Kanseri yendi dondurulmuş embriyo ile bebeğini kucağına aldı

İzmir'de 4 yıl önce lenfoma tanısı koyulması üzerine nişanlısı Onur Işık ile hemen nikah masasına oturup kemoterapi tedavisi öncesi embriyolarını donduran Deniz Işık (38) hastalığı atlattıktan sonra, embriyonun transfer edilmesiyle hamile kalıp, erkek bebek dünyaya getirdi. 20 gün önce 'Atlas Leon' adını verdiği bebeğini kucağına alan Işık, "Bu hayatta en çok istediğim şey anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Onur Işık ve Deniz Işık, bebekleri Atlas Leon'u kucaklarına aldı.
Onur Işık ve Deniz Işık, bebekleri Atlas Leon'u kucaklarına aldı.

İzmir'de özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Deniz Işık, 4 yıl önce kolunda bir kitle fark edip, Kent Hastanesi'nde Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü'ye başvurdu. Tetkikler sonucu Işık'a deri lenfoması tanısı koyuldu. Prof. Dr. Kadıköylü, hastasına kemoterapi alması gerektiğini ancak bunun ileride doğurganlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Kadıköylü, Işık'a tedavi öncesi yumurta ya da embriyo dondurma işlemini önerdi. Işık da nişanlı pilot Onur Işık (36) ile hemen nikah masasına oturdu. Embriyo dondurma işleminin gerçekleştirilmesinin ardından Işık'ın kemoterapi süreci başladı. 6 kez kemoterapi gören Işık, zorlu süreci atlatıp, sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuştuktan sonra Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Opr. Dr. Dilek Aslan'a başvuran Işık'a dondurulmuş embriyo, transfer edildi. Dondurulmuş embriyodan gebelik sağlandı ve genç kadın, 2 Şubat 2021 tarihinde normal doğumla 'Aslan Leon' adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Kök hücre tedavisi ile gebelik: Kendi hücrelerinden yumurta hücresi üretilebilir
HAYAT
Kök hücre tedavisi ile gebelik: Kendi hücrelerinden yumurta hücresi üretilebilir

'O ZAMANA KADAR BÖYLE BİR ŞEYİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Yaşadığı süreci anlatan Deniz Işık, "2017 yılında kolumda çıkan bir kitle fark ettim. Giderek büyümeye başlayınca bir hekime gözükmeye karar verdim ve yapılan biyopsi sonrasında 'deri lenfoması' teşhisi konuldu. Doktorum Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü kemoterapi almadan önce bana 'Çocuk sahibi olmak istiyor musun?' diye sordu. İstediğimi söyledim. Bu nedenle kemoterapinin kısırlık riskine karşı yumurta ya da embriyo dondurma işleminin yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü bir daha çocuk sahibi olmama ihtimalim varmış. O zamana kadar böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Beni bu konuda bilinçlendirdiği için doktoruma teşekkür ediyorum. Ardından hemen sürece başladık. Eşimle o zamanlar evli değildik, nişanlıydık ve yumurta dondurmak için evlenmemiz gerektiğini öğrendik. Hemen evraklarımızı hazırlayarak evlendik ve embriyomuzu dondurduk" diye konuştu.

Çocuk özlemi çeken çitfler hangi besinleri tüketmeli: Her yemeğe bir kaşık eklenebilir
HAYAT
Çocuk özlemi çeken çitfler hangi besinleri tüketmeli: Her yemeğe bir kaşık eklenebilir

'ALDIĞIM VE ONUN ALDIĞI HER NEFES İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN'

Embriyo dondurma işleminin hemen ardından kemoterapi sürecinin başladığını kaydeden Işık, "Bizim için çok heyecan verici bir süreçti, benim en çok istediğim şey anne olmaktı. Kemoterapi tedavim yaklaşık bir yıl sürdü. Tedavim tamamlandıktan sonra bi rsüre kendimi toparladım ve embriyo transfer edildi. Yaklaşık 20 gün önce bebeğimi kucağıma aldım. Şu an bebeğimin de benim de sağlık durumum çok iyi. Anne olmayı çok istiyordum. Onu kucağıma aldığım an benim için paha biçilemezdi. Bunu bana kimse söylemeseydi hiçbir zaman anne olamayacaktım. Şu an Aslan, 20 gündür hayatımda. Aldığım ve onun aldığı her nefes için şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Embriyo dondurma işlemi ile baba olan Onur Işık ise, "Çok yoğun bir hissiyat. Bu bilgiyi o hengamede tedavi yapacak doktorlar paylaşamayabiliyor. İnsanları bilgilendirmek oldukça önemli. En azından bu hissiyatı tatmak isteyen herkesin bu bilgiyi edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Evlat sahibi olmak mükemmel bir his" dedi.

'Allah'ın mucizesini izledik': Prematüre bebeğin kirpikleri annesinin gözleri önünde çıktı
HAYAT
'Allah'ın mucizesini izledik': Prematüre bebeğin kirpikleri annesinin gözleri önünde çıktı

'TRANSFER İLE SAĞLIKLI BEBEKLER DÜNYAYA GELİYOR'

Kent Hastanesi Kemik İliğe Nakli Merkezi Sorumlusu Hematolog Prof. Dr. Kadıköylü de tıp ilerledikçe, kemoterapi, kemik iliği nakilleri gündeme geldikçe yaşam sürelerinin uzadığını belirtip, "Şifa dediğimiz tamamen iyileşme söz konusu, bu nedenle umutsuz olmayıp, doğurganlık çağındaki hastalara bu işlemleri yaptırmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Kent Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Aslan da kemoterapi öncesinde onkoloji hastalarının ancak yüzde 5'inin doğurganlıklarını koruma yoluna gittiğini söyledi. Aslan, "Kanser tedavisi bittikten ve doktorları tedaviye herhangi bir sakınca olmadığını söyledikten sonra, dondurduğumuz embriyoları ya da yumurtaları transfer ederek başarılı gebelikler, sağlıklı bebekler kazandırabiliyoruz" dedi.

Umut bebek hayata tutunmak için ilacını bekliyor
FOTOĞRAF 9
Title
Mustafa Kemal (35) ile Ceyda Kılıç (28) çifti 6 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya (5) ve Umut Kayra (6 aylık) isimli 2 çocukları dünyaya geldi. Mustafa Kemal ve Ceyda Kılıç çiftinin Şubat ayında dünyaya gelen 2. çocukları Umut Kayra’nın, doğumundan bir ay sonra yapılan tetkikler sonucu ‘SMA Tip-1’ hastası olduğu ortaya çıktı.
Title
Anne ve babası, evlatlarının tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında gidip geldi. Pandemi süreci nedeniyle de tedavisi aksayan Umut Kayra’nın solunum sıkıntısı da çekmesi üzerine aile eve devletin desteğiyle 5 cihaz aldı. Hayatı elektriğe bağlı olan Umut için ailesi eve jeneratör de taktırdı.
Title
Bebeklerinin 15 günde bir alması gereken ilacı 40 gündür içmediğini söyleyen baba Mustafa Kemal Kılıç, “Şu an oğlumun dördüncü dozu kullanması gerekirken biz hala tek dozdayız. Yurt dışında bir ilaç var. ‘Zolgensma’ gen terapisi olarak geçiyor. Benim bu ilaca ulaşabilmem için 2,5 milyon dolara yakın param olması gerekiyor. Ancak devletimiz bu ilacı kabul ederse belki devletimize çok az fiyata gelecek” diye konuştu.
Title
Oğlu adına Almanya ve Amerika’da bağış kampanyası başlattığını da belirten baba Kılıç, “Türkiye’de izin verilmiyor bağışa. Benim gibi birçok aile de böyle bir kampanya başlattı. Biz çocuğumuzun sağlığıyla mı uğraşalım bağış mı toplayalım. İlk hedefimiz devletimizin verdiği ’Spinraza’ ilacı. Devlet bunu bize verdi. Reçetemiz onaylandı ama ilaç gelmiyor. Yetkililere sesleniyorum. Yarınımız yok. Zaman daralıyor. Korkuyoruz” ifadelerini kullandı.
Title
Anne Ceyda Kılıç ise oğlunun başında her gün eşiyle birlikte nöbetleşe uyuduklarını belirterek, “Rahatsızlığını öğrenince ilk başta bir şok geçirdik. Çok zor günler atlattık. Hala da atlatıyoruz. Hala diğer dozlarını alamadı ilacın. Yasal prosedüre takılıyor. Bir an önce oğlumuz Umut’a umut olsunlar. SMA’lı bebekler ölmesin. Zaman çok daralıyor. Uyuyamıyorum bile. Kalkınca nefes alıyor mu diye hemen bakıyorum. Her gün böyle geçiyor” dedi.
Title
Title
Title
Title
Umut bebek hayata tutunmak için ilacını bekliyor
Adana'da yaşayan Kılıç çifti, 'Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1' hastalığına yakalanan ve hayatı elektrikle çalışan 5 cihaza bağlı 6 aylık bebekleri Umut'u kaybetmemek için yardım bekliyor. Anne Ceyda'nın oğlu için söylediği, “Umut'a umut olsunlar. SMA'lı bebekler ölmesin. Geceleri kalkınca nefes alıyor mu diye hemen bakıyorum. Her gün böyle geçiyor” demesi yürekleri dağladı.
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk kez görüldü

Türkiye'de ilk kez görüldü

İstavrit avına çıkan balıkçıların ağına takıldı.
Kanlı isyan

Kanlı isyan

Cezaevlerinde çıkan yangın ülkeyi sardı: 75 ölü.
Heyecanlabeklenen proje

Heyecanla
beklenen proje

Trabzon'a 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyacak.

​Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.

Trabzonspor tam kadro

Trabzonspor tam kadro

​Fenerbahçe maçı öncesi sevindiren gelişme.

​Çiftlik Bank firarisi Aydın'a ilişkin beklenen cevap geldi.
Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yollarında çalışmalar sürüyor.

Erbakan tek başına mücadele etti

Erbakan tek başına mücadele etti

Dönemin Bakanı Günbey 28 Şubat sürecini anlattı.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.