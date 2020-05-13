Çocuk özlemi çeken çitfler hangi besinleri tüketmeli: Her yemeğe bir kaşık eklenebilir

Tüm dünyada gebelik kaybı yaşanma oranı yüzde 2, gebelik sonucu alındıktan sonra kayıp yaşanma oranı yüzde 15. Gebelik olduğu anlaşılmadan yaşanan kayıpların oranının ise çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Normal yolla ya da tüp bebek tedavisi ile yaşanan gebeliklerde kayıp yaşanmasının önemli nedenlerinden biri de anne ve baba adaylarının bağışıklık sistemleri ile sahip oldukları genetik faktörler oluyor. Bu önemli iki faktör embriyoda DNA hasarına neden olabiliyor.

Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, çocuk özlemi çeken çitflerin hangi besinlerle olası bir DNA hasarının önüne geçebileceklerini ve aynı zamanda sperm ve yumurta kalitesini nasıl artırabileceklerini anlatan önemli bilgiler veriyor. İşte anne ve baba adayları için sağlıklı bebeğe giden yolun reçetesi şöyle:

Anne adayları ne tüketmeli?

Arı sütü: Hormon dengesinin sağlanması için önemli bir destek. Karaciğerin kendini temizlemesine yardım eder. Yumurtanın olgunlaşması sırasında genetik açıdan hasar görme ihtimalini azaltır. Vücutta inflamasyon, yani iltihaplanmayı azaltarak bağışıklığı destekler.

Arı sütü

Nasıl kullanılır: İçeriği en doğal olan güvenilir bir marka tercih edilmeli ve günde bir çay kaşığı kullanılmalı.

Hayıt otu tohumu: Kadın doğurganlığı için kullanılan, bilinen en eski besin desteği. Adet düzensizliğine sebep olan hormon bozuklukları için çok faydalı. Adet öncesi gerginlik ve duygu-durum bozukluklarında rahatlatıcı. Düşüğü önleyici etkisi var. Progesteron hormonu eksikliğine bağlı infertilite tedavisinde kullanılır.

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Hayıt otu tohumu

Nasıl kullanılır: Yarım tatlı kaşığı hayıt tohumunu hafifçe ezin. Bir bardak kaynar suya ezilen tohumları ekleyin. 5-10 dakika kadar demlendikten sonra süzün. Bu çayı günde 2 bardak tüketebilirsiniz.

Devedikeni: Vücuda giren toksinlerin etkilerinin temizlenmesine destek olur. Toksinlerin ve kimyasalların yumurtalıklara zarar vermesini önler. İltihap azaltıcı antioksidan etkileri yumurta olgunlaşma sürecinde çok yararlı.

Devedikeni

Nasıl kullanılır: Bir çay kaşığı ezilmiş devedikeni tohumunu bir bardak sıcak suda 10 dakika demleyin. Günde 4-6 fincan tüketebilirsiniz.

Ananas: İçerdiği doğal kimyasallar ağrıları azaltıcı, kan akışkanlığını artırıcı, yaraları iyileştirici, sindirimi düzenleyici, ödem atıcı, iltihaplanmayı azaltan etkisi ile embriyonun rahme tutunma aşamasında yararlı.

Ananas

Nasıl kullanılır: Özellikle sabahları kahvaltıda 2 dilim ananas yenmesi uygundur.

Baba adayları ne tüketmeli?

Çörek otu yağı: Temel yağ asitlerini içeren çörekotu yağı, en doğal katkısız hali ile fayda sağlayabilir. Sperm DNA hasarını azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Nasıl kullanılır: Her yemeğe bir kaşık eklenebilir.

Ginseng: Afrodizyak etkisi ile çok tercih edilir. Cinsel işlev bozukluklarında en çok kullandığımız besinlerdendir. Sperm sayısı ve kalitesini artırır. Testisleri zararlı kimyasalların zararlarından korur.

Ginseng

Nasıl kullanılır: Ginseng çayı bitkinin kurutulmuş köklerinden yapılmalı. Kökler rendelenerek veya küçük parçalar halinde kesilerek üzerine kaynatılmış ve 5 dakika soğutulmuş su dökülür. Bu şekilde 6-7 dakika demlenir. Günde 1-2 kez içilebilir.

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Arı poleni: Arı poleni A ve B vitaminlerinden zengindir. Yüksek oranda protein içerir. Erkeklerde güç ve dayanıklılığı artırır. Sperm sayısı ve kalitesinin artmasında yararlı.

Arı poleni

Nasıl kullanılır: Alerjisi olmayan kişilerde yemeklerle birlikte günde 1-2 yemek kaşığı olarak kullanılabilir.

Zerdeçal: İltihaplanmayı azaltıcı antioksidan etkisiyle spermin kalitesini artırarak, dölleme yeteneğinin iyileştirilmesinde yardımcı. DNA hasarını azaltır.

Zerdeçal

Nasıl kullanılır: Baharat olarak kullanılabildiği gibi zerdeçal taze bitkisi çay yapılarak ya da yemeklerin içine 30-40 gram eklenerek kullanılabilir.

Safran: Kaygı giderici olarak özellikle tercih ediyoruz. Cinsel fonksiyonları iyileştirici etkisi ile çocuk sahibi olmak isteyen baba adaylarında sıklıkla kullanılmakta.

Safran

Nasıl kullanılır: Yiyeceklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi günde bir çay kaşığı salatalara eklenerek de kullanılabilir.

FOTOĞRAF 14 Herhalde ofis çalışanları hiç bu kadar uzun süre uzaktan çalışmamıştı. Bu dönemde şef ve ekip liderleri, çalışanları evlerinde de motive ve üretken tutmaya çalışıyor. Peki işyerine dönüşen evlerdeki en büyük zorluk nedir? Siber güvenlik kuruluşu ESET, geçen yıl yapılan ama tam da bu günlere ışık tutan bir araştırmaya dikkat çekiyor. Araştırma, sosyal medya içeriği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Buffer tarafından, uzaktan çalışmanın fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 bin 500 uzaktan çalışan katılmış. Katılımcıların yüzde 22’sine göre en büyük zorluk, mesai süresi bitse de işin sona ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı kapatamama sorunu. Listedeki iki numara, yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu iken onu yakından takip eden üçüncü konu olarak ise yüzde 17 ile işbirliği yapmanın zorluğuna işaret edilmiş. Dördüncü büyük zorluk olarak da yüzde 10’luk oranla, evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada araştırma, uzaktan çalışmayı da geçici bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur olarak tanımlamış. Katılımcıların yüzde 99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek istediklerini belirtmiş. Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına dikkat çeken Anscombe, kendi tecrübelerinden de yola çıkarak, dengeyi yakalayabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu: •Normal iş günü takvimi mümkün olduğunca korunmalı; eğer iş normalde sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve öğle yemeği 12-14 arasında bir yerdeyse, bu programı sürdürmeye çalışın. Rutinler iyi. •Normal koşullarda, öğle yemeğinde 30 dakika dışarı çıkıyorum. “Dışarı” demek artık “evden çık” demek. Markete gidiyorum, kahve içiyorum ya da birkaç blok sokaklarda turluyorum. Elbette, geçerli tecrit kurallarına göre. Bana güvenin, söz konusu bu ara, öğleden sonra üretkenliğini artıracak. •Normal e-posta sisteminin dışında tek bir iletişim platformunda kalıyorum ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin Slack, Zoom, Skype veya mevcut diğer birçok iletişim veya sohbet platformlarından biri. •İletişimin belirlenen platform üzerinden akmasını sağlayın, katılmayan meslektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın. •Deneyimli uzak çalışan olan bazı personeliniz varsa, yeni duruma zorlananlar açısından danışman olarak kullanın. •Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim tartışmalarının normal şekilde devam edebilmesi için isteğe bağlı olarak ekibinizle sanal öğle yemeği oluşturun. Evden çalışmanın dramı: İş bitmiyor, bilgisayar hiç kapanmıyor Karantina günlerinde evden çalışmanın bir numaralı zorluğu nedir? Yapılan bir araştırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisayarın çalışmaya devam etmesi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Yemek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemli. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmak. Diyetisyen Berrin Yiğit sahurda mutlaka dikkat etmemiz gereken tüyoları sıraladı. emek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemli. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmak. Diyetisyen Berrin Yiğit sahurda mutlaka dikkat etmemiz gereken tüyoları sıraladı. Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Dolayısıyla iftar ile sahur arasına günlük tüketmeniz gereken 2 litre suyu yaymanız, yavaş yavaş su içmeniz en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlayabilirsiniz. Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan bir bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler. Nefesinizi tazelemek için dereotu, maydanoz ve nane tüketin Dereotu, maydanoz, nane gibi yeşillikler hem nefes tazelediği hem de vücudu arındırdığı için sahurda bolca tüketilebilir. Bu yeşillikleri ince kıyım olarak salatalarınıza, yoğurdunuza veya kefirinize ekleyebilirsiniz. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur. Sahurda haşlama, az yağlı bir şekilde tavada, poşe veya çılbır olarak tüketebilirsiniz. Az tuzlu peynir, bir kâse yoğurt, bir bardak kefir, bol naneli bir ayran, bir bardak laktozsuz süt tüketebilirsiniz. Semizotu, roka, salatalık, tere, lahana, mor kıvırcık, havuç, maydanoz ve diğer tüm sebzeler vücuda su veren gıdalardan. Sahurda yeşilliklerle salatalar yapabilir veya semizotlu çörekotlu bir kâse cacık halinde tüketebilirsiniz. Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerden. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz. 1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, bir avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. bir bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler. -Kepekli tost (2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir) -Bir su bardağı kefirayranlaktozsuz süt -Bir yumurta -Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir) -4 yemek kaşığı yulaf ezmesi -Bir porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz) -Bir su bardağı laktozsuz süt -Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için) -10 adet çiğ fındık -2 tam ceviz -Bir kase çorba (2 küçük boy kepçe) -Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli) -Bir dilim esmer ekmek -Bolca söğüş -Bir porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurma Hem tok tutuyor hem de istediğiniz kadar tüketin Ramazan günlerinin en önemli öğünlerinden biri sahur. Sahurda yenilen yiyecekler gün boyu bizi tok tutması açısından oldukça önemli. Peki Ramazan ayında ne yersek bizi tok tutar?

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