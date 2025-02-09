Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun acı günü: Annesi vefat etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun muhterem annesi Aynur Bayraktaroğlu vefat etti. Merhumenin cenaze namazı yarın, 10 Şubat Pazartesi günü saat 15:15’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınacak olup, ardından kabristana defnedilecek.
MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun annesi Aynur Bayraktaroğlu’nun vefat ettiğini duyurdu. Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli komutanlarından, Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun muhterem annesi Aynur Bayraktaroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Böyle bir yiğit komutan yetiştiren, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat kazandıran merhume annemize Allah’tan rahmet, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet, ruhu şad olsun.
Merhumenin cenaze namazı yarın, 10 Şubat Pazartesi günü saat 15:15’te Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınacak olup, ardından kabristana defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin."