Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun acı günü: Annesi vefat etti

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun annesi Aynur Bayraktaroğlu’nun vefat ettiğini duyurdu. Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Böyle bir yiğit komutan yetiştiren, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat kazandıran merhume annemize Allah’tan rahmet, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.