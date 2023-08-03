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Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hakkında merak edilenler...

Selçuk Bayraktaroğlu biyografisi ve kariyeri YAŞ atamaları öncesi bir hayli merak ediliyor. Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. Peki Selçuk Bayraktaroğlu nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’un hayatı ve biyografisi.

14:29 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli?

Selçuk Bayraktaroğlu, 2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hakkında merak edilenler...

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin’de doğdu. TSK mevcut görevi Genelkurmay II. Başkanı.

Selçuk Bayraktaroğlu yaşamı ve askerî kariyeri

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. Bu görevini yürütürken Kırıkkale'deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinde patlama meydana gelmiş ve 4 kişi ölmüştür.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

Musa Avsever kimdir?
Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde doğdu. Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulundu. Musa Avsever, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra'da orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına getirildi. Orgeneral Musa Avsever 4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda yaş haddinden emekli olan Ümit Dündar'ın yerine Türk Kara Kuvvetleri komutanlığına getirildi. Peki Musa Avsever nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi.

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