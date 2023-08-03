Ali Sivri hangi görevlerde bulundu? 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kimdir, kaç yaşında, nereli?
18 Ağustos Ağustos ayından bu yana 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Ali Sivri, 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. Peki Ali Sivri Gürak kimdir?
Orgeneral Ali Sivri kimdir?
Ali Sivri, 10 Eylül 1961) tarihinde Osmancık, Çorum’da doğdu.
Ali Sivri yaşamı ve askerî kariyeri
Ali Sivri 10 Eylül 1961 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.
Topçu kurmay albay olan Sivri, 2008'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı görevlerinde bulundu.
2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı.
2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de 1. Ordu komutanlığına atandı.
Orgeneral Ali Sivri'nin kişisel yaşamı
Şafak Sivri ile evli olup 1 çocuk babasıdır. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.