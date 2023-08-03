|
Özgün

Orgeneral Ali Sivri kimdir? İşte Ali Sivri hakkında bilinenler...

Ali Sivri, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. YAŞ kararları ile 1. Ordu Komutanlığı Ali Sivri orgeneralliğe terfi ettirildi. Peki Ali Sivri kimdir? İşte Orgeneral Ali Sivri hakkında merak edilenler.

14:09 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ali Sivri hangi görevlerde bulundu? 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ali Sivri hangi görevlerde bulundu? 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri kimdir, kaç yaşında, nereli?

18 Ağustos Ağustos ayından bu yana 1. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Ali Sivri, 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. Peki Ali Sivri Gürak kimdir?

Orgeneral Ali Sivri kimdir?

Ali Sivri, 10 Eylül 1961) tarihinde Osmancık, Çorum’da doğdu.

Ali Sivri yaşamı ve askerî kariyeri

Ali Sivri 10 Eylül 1961 tarihinde Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

Topçu kurmay albay olan Sivri, 2008'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de 1. Ordu komutanlığına atandı.

Orgeneral Ali Sivri'nin kişisel yaşamı

Şafak Sivri ile evli olup 1 çocuk babasıdır. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

Musa Avsever kimdir?
Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde doğdu. Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulundu. Musa Avsever, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra'da orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına getirildi. Orgeneral Musa Avsever 4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda yaş haddinden emekli olan Ümit Dündar'ın yerine Türk Kara Kuvvetleri komutanlığına getirildi. Peki Musa Avsever nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi.

#Ali Sivri
#Ali Sivri orgeneral
#Orgeneral Ali Sivri
#YAŞ
#genelkurbay başkanı
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hakkında merak edilenler...