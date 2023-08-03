Musa Avsever biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde doğdu. Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulundu. Musa Avsever, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra'da orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına getirildi. Orgeneral Musa Avsever 4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda yaş haddinden emekli olan Ümit Dündar'ın yerine Türk Kara Kuvvetleri komutanlığına getirildi. Peki Musa Avsever nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi.