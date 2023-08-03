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Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde doğdu. Avsever; 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesinden, 1978 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. 2003 yılına kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde karargâh ve kıta görevlerinde bulundu. Musa Avsever, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra'da orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına getirildi. Orgeneral Musa Avsever 4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda yaş haddinden emekli olan Ümit Dündar'ın yerine Türk Kara Kuvvetleri komutanlığına getirildi. Peki Musa Avsever nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi.

13:44 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Musa Avsever hayatı, biyografisi

Musa Avsever hayatı, biyografisi

Orgeneral Musa Avsever’in kim olduğun vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında. Peki, Musa Avsever kimdir, hangi görevlerde yer aldı?

Musa Avsever kimdir?

7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar (o dönemdeki adıyla Zanapa) ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 1974'te Kuleli Askerî Lisesinden, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun oldu. Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinde muhabere subay temel kursunu tamamladıktan sonra 1979-1982 yılları arasında 7. Kolordu, 1982-1986 yılları arasında 8. Kolordu'da, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Kara Harp Akademisinden muhabere kurmay subay olarak mezuniyetini müteakip; 1990-1992 arası 2. Piyade Tümeninde şube müdürlüğü, 1992-1996 arası 2. Ordu karargâhında Lojistik Başkanlığı plan subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara Harp Okulu Öğrenci Taburu komutanlığı ile Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesinde öğretmenlik, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001-2003 yılları arasında 5. Hudut Alayı komutanlığı görevini yürüttü.

2003 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2003-2005 arası Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire başkanlığı, 2005-2007 arası
Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2007-2009 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri başkanlığı, 2009-2011 arası MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı görevlerinde bulundu. 25 Mart 2009'da kabul edilen 2. Ergenekon iddianamesinde, Mustafa Balbay'a ait olduğu iddia edilen günlüklerde Avsever'in dönemin başbakanı (daha sonra cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın arabasını yakacağı iddia edilmişti. 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu kurmay başkanlığı görevinde bulundu.

2012 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2015 arası Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri başkanlığı, 2015-2016 arası 2. Kolordu komutanlığı görevlerinde bulundu. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2. Kolordunun Komutanı olan Avsever, 16 Temmuz saat 02.00 sularında bir televizyon kanalına bağlanarak darbe girişiminin karşısında olduğunu, bunu yapanlara fırsat verilmeyeceğini, emrindeki birliklerle İstanbul'daki darbecilere karşı intikale hazır bulunduğunu belirtti.

“Biz kolordu olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık, gerekirse İstanbul'a müdahaleye hazırız. Bu çapulcular ve ajanların ülkemizin demokrasine, milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına fırsat vermeyeceğiz. Bizleri de bu şekilde töhmet altında bırakanlardan hesabı sorulacaktır. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız, millî iradeye saygılıyız.”

Musa Avsever, darbecilerin atama listesine göre görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmişti. Darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra'da orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına getirildi. 4 Ağustos 2021'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda yaş haddinden emekli olan Ümit Dündar'ın yerine
na getirildi. 13 Ağustos'ta göreve başladı.
#Musa Avsever
#Musa Avsever hayatı
#Musa Avsever biyografisi
1 saat önce
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