Hayat Kara trenler müzede ziyaretçi çekiyor Demiryollarında kullanılan vinçler, su tankları aracı da bulunuyor
KÜLTÜR SANAT

'Kara trenler' müzede ziyaretçi çekiyor

'Kara trenler' müzede ziyaretçi çekiyor: Demiryollarında kullanılan vinçler, su tankları aracı da bulunuyor

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, "kara tren"leri görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor. 50 dönümlük alandaki müzede, lokomotifler dışında, çeşitli vagonlar, demiryollarında kullanılan vinçler, su tankları, su kulesi ve iki buharlı kar temizleme aracı da bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Tarihi kara tren.
Tarihi kara tren.

Aralarında dünyada iki adet kaldığı belirtilen odun kazanlı buharlı lokomotifin de bulunduğu asırlık kara trenlerin sergilendiği TCDD Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, yılda 15 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) edindiği bilgiye göre, 1856 yılında İngilizlere verilen imtiyazla Anadolu topraklarında ilk demiryolu hattı, İzmir-Aydın arasına kuruldu.

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Bu hat üzerinde 1939 yılına kadar faal olarak kullanılan Çamlık İstasyonu ise hattaki güzergah değişikliği üzerine, 1981 yılına kadar hangarıyla trenlerin tadilat yeri olarak hizmet verdi. 1991'de müze yapılması kararlaştırılan istasyonun hangar bölümü ve çevresi, 1997 yılında Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Müzenin bulunduğu alanın havası, yeşilliği ve tarihi dokusuyla çok farklı bir yer.

Müzede, en eskisi 1887 model olan ve saatte 28 kilometre hız yapabilen, en yenisi ise 1952 yılında üretilen 32 buharlı lokomotif bulunuyor. Lokomotifler arasında, dünyada aynı modelden iki adet kaldığı belirtilen odun kazanlı İngiliz yapımı buharlı lokomotif de yer alıyor.

50 dönümlük alandaki müzede, lokomotifler dışında, çeşitli vagonlar, demiryollarında kullanılan vinçler, su tankları, su kulesi ve iki buharlı kar temizleme aracı da bulunuyor.

1997 yılında Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Yabancı turistlerden ilgi görüyor

Buharlı lokomotiflerle ilgili dünyanın önde gelenleri arasında yer alan müze, büyük bölümü yabancı turist olmak üzere yılda 15 bin civarında kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Yüksek hızlı trenlerin konforuna alışan ziyaretçiler, burada "kara tren"leri görebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Özellikle hafta sonlarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, özel bir şirket tarafından işletilen müzede, ziyaretçiler alandaki restoranda kahvaltı ve yemek imkanı da buluyor.

İki buharlı kar temizleme aracı da bulunuyor.

Müzenin sorumluluğunu yürüten İzmir Müze ve Sanat Galerisi Müdürü Şinasi Duman, 1887 model İngiliz yapımı lokomotifin Türkiye'deki en eski 2'nci lokomotif olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Alanın restoranıyla da ilgi gördüğüne dikkati çeken Duman, "Burası hem müze hem de kafesiyle bir mesire alanı gibi kullanılıyor. İnsanlar özellikle hafta sonları buraya ilgi gösteriyor, tüm günlerini burada geçirebiliyorlar. Müze işletmecisi tur şirketleriyle anlaşmalı olduğu için buraya yabancılar da geliyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fatma Katrancı da şehrin stresinden uzakta rahat bir gün geçirmek için müzeye geldiklerini anlattı.

1887 model İngiliz yapımı lokomotifin Türkiye'deki en eski 2'nci lokomotif olma özelliğini taşıyor.

Müzede kara trenleri görme imkanı bulduklarını aktaran Katrancı, "Çok güzel bir yer, lokomotifler arasında adeta tarihi yolculuk yaptık. Kahvaltısı da çok güzel, herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İzmir'den gelen Melih Batı ise ailece fırsat buldukça hafta sonları buraya geldiklerini dile getirdi.

Müzenin bulunduğu alanın havası, yeşilliği ve tarihi dokusuyla çok farklı bir yer olduğuna işaret eden Batı, "Lokomotifler ilgimizi çekiyor, bizi geçmişe alıp götürüyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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