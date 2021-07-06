Hayat Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti
AKTÜEL

Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Karadeniz’in ve Rize’nin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ayhan Alptekin'in Grup Yıldızlar isminde bir grup kurmuştu.

Haber Merkezi İHA
Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti! Ayhan Alptekin kimdir?
Ayhan Alptekin

Rize’nin sevilen sanatçılarından Ayhan Alptekin (56), geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR?

Ayhan Alptekin 1965 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle tanışan Alptekin, 1982’de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu. Grup Yıldızlar ile Artvin ve Rize’de düzenlenen düğün ve festivallerde sahne aldı. Evli olan Alptekin iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ulusal Gençlik Derneği tarafından organize edilen konser öncesi yapılan siyasi konuşmalara sinirlenen Resul Dindar, konsere çıkmak istemedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal konuşması boyunca AK Parti Hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Aksakal'ın konuşması sırasında kulisinde bekleyen Karadenizli sanatçı sahneye çıkmama kararı aldı. Daha sonra Resul Dindar alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Hayranlarından özür dileyen Dindar, “Bu gece şarkı söylemek hiç içimden gelmiyor. Lütfen beni mazur görün” dedi. Bu sırada protokolde bulunan CHP yönetiminden birileri, “Şarkı söyleyeceksen söyle uzatma” ifadelerini kullanınca, Resul Dindar da, “Bu konuşmalarımdan rahatsızlık duyanlar varsa konser alanını terk edebilirler. Karadeniz kocaman bir coğrafya. Ben Karadeniz'in kültürünü, şivesi ve değerlerini ne burada ne de başka bir yerde hiçbir siyasi partiye meze yapmam. Bu bana yakışmaz” diye konuştu. Hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Resul Dindar, konsere devam etme kararı aldı.


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