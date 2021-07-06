Karadenizin sevilen sanatçısı Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Resul Dindar Erdoğan'ı eleştirenlere kızdı konsere çıkmadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ulusal Gençlik Derneği tarafından organize edilen konser öncesi yapılan siyasi konuşmalara sinirlenen Resul Dindar, konsere çıkmak istemedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal konuşması boyunca AK Parti Hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Aksakal'ın konuşması sırasında kulisinde bekleyen Karadenizli sanatçı sahneye çıkmama kararı aldı. Daha sonra Resul Dindar alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Hayranlarından özür dileyen Dindar, “Bu gece şarkı söylemek hiç içimden gelmiyor. Lütfen beni mazur görün” dedi. Bu sırada protokolde bulunan CHP yönetiminden birileri, “Şarkı söyleyeceksen söyle uzatma” ifadelerini kullanınca, Resul Dindar da, “Bu konuşmalarımdan rahatsızlık duyanlar varsa konser alanını terk edebilirler. Karadeniz kocaman bir coğrafya. Ben Karadeniz'in kültürünü, şivesi ve değerlerini ne burada ne de başka bir yerde hiçbir siyasi partiye meze yapmam. Bu bana yakışmaz” diye konuştu. Hayranlarının ısrarlarına daha fazla dayanamayan Resul Dindar, konsere devam etme kararı aldı.