Sağlık sistemini övdüğü için 'yandaşlıkla' suçlanan İlhan Şeşen korkup açıklama yaptı: AK Partili değilim

Şarkıcı İlhan Şeşen, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Türkiye'nin sağlık sistemine dikkat çekerek ileri seviyelere taşındığını söylemişti. Pandemi sürecinde hükümetin eleştirilmesine karşın oldukça başarılı bir yol haritası izlendiğini aktaran Şeşen, "Pandemi sürecinde hükümetimi neden eleştireyim? Virüsü bu iktidar yaratmadı" ifadelerini kullanmıştı. Ülkede sağlık sisteminin geliştiğini, "Sağlık sistemi çok kötüydü, düzelttiler. Eskiden SSK hastanelerinde yılan gibi kuyruklar olurdu ve girmezdiniz hastaneye. Muayene olmak ölümden beterdi. Sağlık sistemi şimdi iyi." ifadeleriyle belirten Şeşen, bir kesim tarafından hükümeti desteklediği gerekçesiyle eleştirildi.

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AK PARTİ'Yİ TUTMUYORUM

Time Code programında Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtlayan Şeşen, ifadelerinin ardından AK Partili olmakla itham edilince açıklama yaptı: "Ben AK Partili falan değilim, bu kesin. Bunu AK Partililer de duyabilir. Ben AK Parti’yi tutmuyorum. İktidara yakın değilim. Birbirlerine karşı olan tavırlarını çok ağır bir şekilde eleştiriyorum."

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