Hayat Sağlık sistemini övdüğü için yandaşlıkla suçlanan İlhan Şeşen korkup açıklama yaptı AK Partili değilim
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Sağlık sistemini övdüğü için 'yandaşlıkla' suçlanan İlhan Şeşen korkup açıklama yaptı: AK Partili değilim

Türkiye'deki sağlık sistemini öve öve bitiremeyen sanatçı İlhan Şeşen, muhalifler tarafından linç edilme korkusuyla AK Partili olmadığını açıklamak zorunda kaldı. "Sağlık sistemi çok kötüydü, düzelttiler. Eskiden SSK hastanelerinde yılan gibi kuyruklar olurdu ve girmezdiniz hastaneye. Muayene olmak ölümden beterdi. Sağlık sistemi şimdi iyi" ifadelerini kullanan İlhan Şeşen'in 'yandaş değilim' açıklaması 'doğrulara bile tahammül edemiyorlar' yorumlarına sebep oldu.

Haber Merkezi Diğer
​Sağlık sistemini övdüğü için yandaşlıkla suçlanan İlhan Şeşen korkup açıklama yaptı: AK Partili değilim
İlhan Şeşen

Şarkıcı İlhan Şeşen, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Türkiye'nin sağlık sistemine dikkat çekerek ileri seviyelere taşındığını söylemişti. Pandemi sürecinde hükümetin eleştirilmesine karşın oldukça başarılı bir yol haritası izlendiğini aktaran Şeşen, "Pandemi sürecinde hükümetimi neden eleştireyim? Virüsü bu iktidar yaratmadı" ifadelerini kullanmıştı. Ülkede sağlık sisteminin geliştiğini, "Sağlık sistemi çok kötüydü, düzelttiler. Eskiden SSK hastanelerinde yılan gibi kuyruklar olurdu ve girmezdiniz hastaneye. Muayene olmak ölümden beterdi. Sağlık sistemi şimdi iyi." ifadeleriyle belirten Şeşen, bir kesim tarafından hükümeti desteklediği gerekçesiyle eleştirildi.

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AK PARTİ'Yİ TUTMUYORUM

Time Code programında Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtlayan Şeşen, ifadelerinin ardından AK Partili olmakla itham edilince açıklama yaptı: "Ben AK Partili falan değilim, bu kesin. Bunu AK Partililer de duyabilir. Ben AK Parti’yi tutmuyorum. İktidara yakın değilim. Birbirlerine karşı olan tavırlarını çok ağır bir şekilde eleştiriyorum."

İlhan Şeşen: Mutluluk şart değil
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Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu
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Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu
CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil oldu. Tünelden geçerken video çekerek trafiğin güvenliğini de tehlikeye atan Üzümcü, 'Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu' diyerek dalga geçti. Ancak tünelin üstüne bir pist yapılacağından habersiz olan Üzümcü, sosyal medyada alay konusu oldu.


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