‘Gezi olayları’nda ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan eski oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken fena halde rezil oldu.

500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye attı

500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye atarak video kaydı alan Üzümcü şu ifadeleri kullandı: "Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş."

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OYNAT 02:01 Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil oldu. Tünelden geçerken video çekerek trafiğin güvenliğini de tehlikeye atan Üzümcü, 'Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu' diyerek dalga geçti. Ancak tünelin üstüne bir pist yapılacağından habersiz olan Üzümcü, sosyal medyada alay konusu oldu.



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OYNAT 07:05 Hayalet havalimanından rekorların havalimanına Sabiha Gökçen'in hikayesi Sabiha Gökçen Havalimanı yapılması fikri 1995 yılında ortaya atıldı. 1997'de Erbakan hükümeti tarafından proje onaylandı ancak 28 Şubat darbesiyle rafa kalktı. 1998 yılında temeli atılan havalimanı, 1 yıl gecikmeyle 2001'de açıldı. Uzun süre boş kalan havalimanı 2004'e kadar 'kapandı, kapanıyor' iddialarının hedefi oldu. 2005 yılı itibariyle yerli ve yabancı havayolu şirketleri Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Günümüze kadar pek çok ödül alan havalimanı, İstanbul Havalimanı ile birlikte 60 milyon yolcuya hizmet veriyor.



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AK Partili Arvas: Cahilin teki

Üzümcü'nün videosunu alıntılayan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, "çomar" diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir. Eğer cahil değilse de büyük bir yalancıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, “çomar” diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir.



Eğer cahil değilse de büyük bir yalancıdır.

Bkz: https://t.co/w0vslaDj6V pic.twitter.com/DXNnRyL1a9 — Ömer Arvas (@omerarvas) July 4, 2021

Tüneller pistin altından geçiyor

Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için ikinci bir pist yapılacak. Bu alana da öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.

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