Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu

‘Gezi olayları’nda ön saflarda yer alan ve provokatif söylemleriyle hatırlanan eski oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken fena halde rezil oldu.
500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye attı
500 bin liralık otomobiliyle trafiği tehlikeye atarak video kaydı alan Üzümcü şu ifadeleri kullandı: "Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu… Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş."
AK Partili Arvas: Cahilin teki
Üzümcü'nün videosunu alıntılayan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, "çomar" diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir. Eğer cahil değilse de büyük bir yalancıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, “çomar” diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir.
Eğer cahil değilse de büyük bir yalancıdır.
Bkz: https://t.co/w0vslaDj6V pic.twitter.com/DXNnRyL1a9
Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, “çomar” diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir.
Tüneller pistin altından geçiyor
Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için ikinci bir pist yapılacak. Bu alana da öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.