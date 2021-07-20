Hayat Karasuda kaşınmanın nedeni ortaya çıktı Deniz anasından kaynaklanıyor
AKTÜEL

Karasu’da kaşınmanın nedeni ortaya çıktı: Deniz anasından kaynaklanıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde dün 32 kişinin vücutlarında kaşıntılar oluştuğu deniz suyundan alınan numune temiz çıktı. Kaşıntıların deniz anasından kaynaklandığı belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Karasu’da kaşınmanın nedeni ortaya çıktı: Deniz anasından kaynaklanıyor
Sakarya'da 32 kişinin kaşınmaya başlamasıyla tüm sahil boşaltılmıştı

Sakarya Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti. Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.

Karasu'da denize giren 32 kişi kaşınmaya başladı: Tüm sahil boşaltıldı
GÜNDEM
Karasu'da denize giren 32 kişi kaşınmaya başladı: Tüm sahil boşaltıldı
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