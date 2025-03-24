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Kardeş Payı Derneği geleneği bozmadı: İftar sofrasında yetimlerle buluştu

Kardeş Payı Derneği geleneği bozmadı: İftar sofrasında yetimlerle buluştu

15:5924/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kardeş Payı Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel iftar programı
Kardeş Payı Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel iftar programı

Kardeş Payı Derneği, her yıl yetimleri iftar sofralarında buluşturuyor. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen iftar programı ile yetim aileleriyle birlikte aynı softada buluşuldu.

Kardeş Payı Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel iftar programlarının beşinci buluşması Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşti. Dernek tarafından yardım edilen yetim aileleri ve dernek sorumlularından oluşan yaklaşık 350 kişilik iftar yemeği renkli görüntülere sahne oldu.



Yemeğin ardından çocuklar Hacivat Karagoz oyunu ile neşeli anlar yaşadılar. Ayrıca etkinlik alanındaki salıncaklar ve ikram stantları da çocuklara unutulmaz deneyimler yaşattı. Kardeş Payı Yardımlaşma Derneği'nin iflar bulusmalari bir sonraki Ramazan ayında devam edecek.



#Kardeş Payı
#Kardeş Payı Derneği
#Yetim

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