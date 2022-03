Kardeşlik savaşı yenecek

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması tüm dünyanın tepkisini toplamaya devam ediyor. Bu tepkiler özelikle de sanatçılardan geliyor. Amerikalı sanatçı Asiye Allman da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için bir şiir ve tablo yaptı. Tablonun altında ise savaşa karşı bir slogan olarak “life will win over death” yani “hayat ölüme galip gelecek” yazıyor. Şiirde ise Ukrayna’da yaşananlara dikkat çekerken Ulrayna ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisini vurguluyor.

ŞİİR VE RESİM YAN YANA

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden sanatçıların da gündemini oluşturuyor. Ukrayna’da devam eden savaş için sanat eseri üreten isimlerden biri de Amerikalı ressam Asiye Avis Allman. Allman yaptığı eserde “hayatın ölüme galip geleceğini” hepimiz için müjdeliyor. Tablosunun yanında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için bir şiir de bulunuyor.

Şiir Türkiye Ukrayna dostluğunu vurguluyor.

ZELENSKİY’E MESAJ

Askeri kıyafetler içinde Zelenskiy’i gördüğümüz Allman’ın tablosunun şiiri “Message for President Zelensky / Life Will Win Over Death” yani “Başkan Zelenskiy’e Mesaj/ Hayat Ölüme Galip Gelecek” başlığını taşıyor. Şiir boyunca da Zelenskiy’in Ukrayna için verdiği mücadele ve halkın yaşadıkları konu ediliyor. Şiirin son bölümü ise Türkiye’nin savaş için dengeli tutum ve Ukrayna için önemi vurgulanıyor: “President Zelensky: My Turkish brothers / have a delicate, balanced, complicated approach. TRUST MY TURKISH BROTHERS! With their support, you will achieve for the Ukraine people: LIGHT WILL WIN OVER DARKNESS!”

15 Temmuz tabloları da yaptı

Sanatçı ve şair olan Allman Türk ve İslam kültürü üzerine çalışmalar yürütüyor. 1954’te Philadelphia, Pennsylvania, ABD’de doğan Allman Türkiye’de sosyal konularda yaptığı çalışmalarla da tanınıyor. Allman daha önce 15 Temmuz’la alakalı tablolar da yapmış, o dönemde ortaya koyduğu eserlerle Türkiye’ye destek olmuştu. O dönemde Yeni Şafak’a konuşan Allman 15 Temmuz ile ilgili şunları söylemişti: “1999 depreminde Çanakkale’deydim ve Yalova’da olup bitenleri gözlemleme şansım oldu. 11 Eylül’deyse İkiz Kuleler’in yıkılışını evimden izledim. 15 Temmuz’da da İstanbul’daydım. Her gün Demokrasi Mitingleri’ne şahit oldum. İnsanların kızgınlığına ve aynı zamanda da kederlerini gördüm. Hissettiklerim hakkında hemen bir makale yazdım ve ardından bu eseri yapmaya başladım. Resim için önce beni en çok etkileyen fotoğrafları seçtim. Sonra bir araya getirerek kendi duygularımı ekledim. Sonuç, fotoğraf ile resim arasında bir şey. Ben ressamlığın yanında yaptığım işe görsel gazetecilik de diyorum. Çünkü eserlerimin parçalarını toplumdan seçiyorum. Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanmamın sebebi de bu. Kendisi halkın kederini hissedebiliyor. Olaylar sırasında da çok üzgündü ve bunu göstermekten hiçbir zaman korkmadı. Çünkü bu duygu onun kalbinden geliyor.”