Kemal Tahir Külliyatı'na Ketebe imzası: 16 eser yeni bir edisyonla yayımlandı

Kemal Tahir'in, Ketebe Yayınları tarafından yayımlanan külliyatı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Harun Tan'ın kapak tasarımını yaptığı külliyatın ilk dizisinde "Bir Mülkiyet Kalesi", "Yorgun Savaşçı", "Esir Şehrin İnsanları", "Esir Şehrin Mahpusu", "Kurt Kanunu", "Yol Ayrımı" ve "Bozkırdaki Çekirdek" adlı eserler sunulurken, ikinci dizide ise "Yediçınar Yaylası", "Köyün Kamburu", "Büyük Mal", "Rahmet Yolları Kesti", "Sağırdere", "Körduman" ve "Kelleci Memet" romanları yer aldı.

Türk modernleşmesi odaklı okuma önerisinde "Göl İnsanları" adlı öykü kitabı ile farklı bir döneme odaklanması nedeniyle "Devlet Ana" kitapları dizilerin dışında değerlendirildi.

Yazarın daha önce yayımlanmamış mektupları, notları ve yazara dair incelemelerle hatıratlar da ayrı başlıklarla okuyucuya karşısına çıktı.

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Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan

'Bizim için Kemal Tahir uzun ve verimli bir yolculuktu'

Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, projeye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bizim için Kemal Tahir, uzun ve verimli bir yolculuktu. Şahsım adına ben bir okuldan mezun olmuş gibi hissettim Kemal Tahir'i çalışmaya başladıktan sonra." dedi.

Yayın sürecinde birlikte çalıştıkları arkadaşlarının da benzer hisleri paylaştığını dile getiren Çalışkan, "Kemal Tahir gibi bir ismin yayın süreci diğer kitaplar gibi olmuyor, bir plan, program ve vizyon gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Çalışkan, kurdukları ekiple uzun süredir yayınevinde çalıştıklarını ve çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Bugün sadece bir başlangıç. 16 kitapla bir başlangıç yapmak istedik." diye konuştu.

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Coşkun

"Kemal Tahir köy romancısı, taşra romancısı değildir"

Kitapların önsözünü kaleme alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Coşkun külliyatla ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Yazarın hayatına, içinde bulunduğu sosyal yapıya ve dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Coşkun, Kemal Tahir'in roman ve hikayelerinin köy romanlarına hapsedilemeyeceğini söyledi.

Kemal Tahir

Külliyatın 2 dizi olarak hazırlandığını ve farklı alanlara odaklandığını dile getiren Coşkun, şu bilgileri verdi:

"Türk modernleşmesinin bütün kırılmalarına, geri çekilişlerine, düşüşlerine, çıkışlarına, bunun Anadolu'ya yansımasına, kasabaya, köye, kıra, şehre, siyasetin oradaki temsillerine ve ilişkilerine odaklanan metinlerdir. Dolayısıyla Kemal Tahir bu anlamda köy romancısı değildir, taşra romancısı hiç değildir.

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Coşkun, usta edebiyatçının eserlerinde Türk modernleşmesinin yakın dönem hikayesinin yer aldığını belirterek, "Hikayesi bizim hikayemizdir. Kemal Tahir'i güçlü kılan da bizim hikayemizde kurduğu bu güçlü ilişkidir." diye konuştu.

'Editöryal mutfak çok iyi çalıştı'

Coşkun, külliyat için ciddi bir mutfak çalışması yapıldığının altını çizerek, "Editöryal mutfak çok iyi çalıştı. İsim değişiklikleri var, atlanmış. Cümle atlamaları, satırbaşı atlamaları, kelime yazılışları vesaire çok ciddi, temiz, özenli bir okuma oldu." diye konuştu.

Kemal Tahir'in kitaplarının daha önce de çeşitli yayınevleri tarafından basıldığını dile getiren Coşkun, "Ketebe'nin yaptığı Tahir'in sağlığında yapılan baskılarla karşılaştırarak temiz, yeni bir sınıflamayla, titiz bir baskının önlerine koyulmasıdır." dedi.

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Yakın dönemi merak eden genç ve yetişkin okurların Kemal Tahir kitaplarıyla buluşması gerektiğini savunan İsmail Coşkun, "Türk okuru, genç okur, Milli Mücadele'ye ilişkin, yani son 150 yıllık hikayemizle ilişki kurmak istiyorsa Kemal Tahir metinleriyle buluşmak zorundadır. Bunun tek adresi Kemal Tahir değil, Tarık Buğra, Halide Edip, Nazım Hikmet de var. Ama Kemal Tahir bu konuları fazlasıyla irdelemiş." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, TRT 2 Kanal Koordinatörü Zeki Şahin, Anadolu Ajansı Analiz Haberler Editörü Zeliha Eliaçık, Kemal Tahir Vakfı'ndan Ayşegül Karaköse, Levent Karaköse, Berna Yazoğlu ve Cengiz Yazoğlu'nun yanı sıra Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, şair Hakan Arslanbenzer, yazar Metin Celal, Tarık Tufan, Saadettin Acar, Yusuf Genç, Aykut Ertuğrul, İsmail Halis, Bekir Cantemir, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Ahmet Zarifoğlu'nun da aralarında yer aldığı pek çok isim katıldı.

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Kemal Tahir Külliyatı hakkında

Kemal Tahir'in edebi dünyasının önemli bir parçasını oluşturan ve daha önce yayımlanmamış mektupları da içeren tüm mektupları, notları ve yazara dair incelemelerle hatıratlar ayrı başlıklarla külliyatın farklı parçaları olarak yayın hayatına kazandırıldı.

Yeni bir edisyonla ele alınan 16 eser, Türk modernleşmesinin farklı evreleri dikkate alınarak, kronolojik bir okuma için "1890-1945 Türkiye" ve "1890-1945 Türkiye/Taşra" olarak iki farklı dizide okura sunuluyor.

"1890-1945 Türkiye" dizisinde yer alan eserler "Bir Mülkiyet Kalesi", "Yorgun Savaşçı", "Esir Şehrin İnsanları", "Esir Şehrin Mahpusu", "Kurt Kanunu", "Yol Ayrımı" ve "Bozkırdaki Çekirdek" kitaplarından oluşuyor.

Çalışmanın "1890-1945 Türkiye/Taşra" dizisinde ise "Yediçınar Yaylası", "Köyün Kamburu", "Büyük Mal", "Rahmet Yolları Kesti", "Sağırdere", "Körduman" ve "Kelleci Memet" romanları yer alıyor.

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Türk modernleşmesi odaklı bu okuma önerisinin iki istisnasından "Göl İnsanları" öykü kitabı olması, "Devlet Ana" ise çok farklı bir tarihsel döneme odaklanması nedeniyle bu dizinlerin dışında değerlendiriliyor.

HAYAT Kemal Tahir Ketebe'de: 'Ortak bir değer havzası'