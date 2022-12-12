Kemal Tahir Ketebe'de: 'Ortak bir değer havzası'

Yaklaşık bir buçuk yıllık bir emeğin sonunda Ketebe, edebiyat dünyamızın önemli ismi Kemal Tahir’in 16 kitabını titiz bir edisyon sürecinden geçirerek yayınladı. Farklı dönemlerde Adam Yayınları, Bilge Yayınevi, Remzi Kitabevi, Martı Yayınları, Sander Yayınları, Düşün Yayınevi ve İthaki Yayınları’ndan çıkan eserler Ketebe çatısı altında toplandı. Bu eserler, 1890-1945 yılı Türkiyesinin panoramasını sunuyor. Kemal Tahir’in Türk modernleşme tarihini, şehir ve taşra merkezli olarak ele alan eserlerinin proje yürütücülüğünü, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun üstlendi.

Mütareke dönemi İstanbul’undan, İttihat ve Terakki’ye birçok konunun geçtiği külliyat ile Ketebe, Kemal Tahir denince akla gelen kitapların dışına çıkarak yeni bir okuma önerisi sunuyor. Her kitabın girişinde, kitabın ne olduğu ve geçirdiği yayın süreçlerine dair kısa giriş notları var. Kemal Tahir’in yazı evrenine hakim olmak için hangi metinlerin hangi şekilde okunabileceğine işaret eden bir okuma düzeninin sunulması da okuyucuya kolaylık getiriyor.

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TASNİFLEME YENİDEN YAPILDI

Farklı dönemlerde farklı yayınevlerinden çıkan kitapların çeşitli baskılarını bulup çalışmak, epey meşakkatli bir iş. Giderilen dizgi sorunları, kitaba eklenen yazar notları yeni tasniflemenin en belirgin özelliği. Ayrıca Ketebe, kitaplarda kendine has bir imla usulü izledi. Yazarın eserlerine ilişkin aldığı muhtelif notlar, KT baş harfleriyle aktarılarak, yazarın doğrudan okura seslenmesi sağlandı. Kitabın arka kapak yazıları ise Tahir’in kendi alıntılarıyla başlıyor. Çoğu alıntı, yazarın farklı zamanlarda kaleme aldığı yazın hayatı ve romancılık notlarından eklemelerden oluşuyor.

NOTLARI VE MEKTUPLARI DA KİTAP OLACAK

Ketebe, Kemal Tahir’in birçok notu ve yazısının bir edisyon ve tasnif sürecinden geçerek kitaplaşacağı müjdesini de verdi. Önümüzdeki yıl Kemal Tahir üzerine “Entelektüel portre”, “Beş romancı tartışıyor”, “Diğer romancılarla mülahazaları” başlıkları altında bir seri oluşturulacak. Yazarın notları sırasıyla yayına alınacak. Romanlarda geçen karakterlere ilişkin sorular ve tahminler, yayınlanacak notlarla netlik kazanacak. Genel bağlamı yazarın kendi yazın hayatına ve güncel meselelere ilişkin olan notların, roman üzerine olanlar ve dönemin politik atmosferi başlıklarında sunulması planlanıyor. Yazarın, gazete yazıları ve yazarlara yazdıklarından oluşan metinleri ayrı, mektupları ise farklı bir süreçte yayınlanacak. Bu akşam saat 19.00’da AKM’de gerçekleşecek tanıtım toplantısında, Kemal Tahir külliyatının yayın süreci anlatılacak.

YAZARIN HASSASİYETİ VURGULANIYOR

En önemli soru, Ketebe neden Kemal Tahir’i yayınlamak istedi? Cevabı Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan şöyle özetledi: “Yayınevi, Kemal Tahir gibi bir dil ustasının edebi irtifasının bir çıta teşkil etmesini umuyor. İdeolojik okuma biçimlerinin yerini edebi ve poetik düşünme yöntemlerine bırakabileceği ortak bir değer havzasında düşünüyor külliyatı. Tahir’in bazı kitaplarını sol, bazı ifadelerini sağ cenah kendine yakın bulsa da yazarın ayrıştırıcı bir dil tercih etmemesi ve olanı olduğu gibi gösterme çabası onu değerli kılıyor. Ketebe, Kemal Tahir’i çok önemsiyor ve en önemli farkı şöyle görüyor; olaylara iktisadi ve ahlaki açıdan bakabildiği gibi çok katmanlı dil tercihleri sayesinde Türkçe’nin düşünme ve davranış modellerini de gözler önüne seriyor.”

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